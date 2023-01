Atualizada às 21h17 de 10/1/2023

A prefeitura de Porangatu, no Norte de Goiás, emitiu uma nota de repúdio à participação do vice-prefeito do município e também capitão do Exército, Marcílio da Costa Pires, nos atos antidemocráticos em Brasília, na tarde do último domingo (8). O político tirou uma selfie em meio às invasões que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, e publicou em um grupo intitulado “Direita Porangatu” com a seguinte legenda: “Tive que ver de perto. Basta o povo querer”.

Como resposta, a Prefeitura de Porangatu informou que “reprova veementemente qualquer ato que venha contra a nossa Carta Magna e os poderes constituídos em nossa nação”.

A prefeita Vanuza Valadares também se manifestou em uma rede social. “A história da democracia brasileira ganha um capítulo lamentável. A invasão à sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília é, indiscutivelmente, reprovável. A nossa jovem democracia tem outros caminhos para se discutir ideias e posições políticas. Espero que este episódio nos sirva de aprendizado”, escreveu.

Ao POPULAR, o vice-prefeito Marcílio da Costa Pires disse que "o direito de ir e vir é sagrado a qualquer cidadão de bem" e mantém residência em Brasília para o tratamento da filha.

"Todos os meses tenho que acompanhar minha filha com Transtorno do Espectro de Autismo em suas terapias e consultas, ocasião esta de me encontrar na capital nesse dia".

Por fim, ele relatou que já participou de outras manifestações e que, acompanhado de sua família "para ver o ocorrido", ficou no gramado em frente ao Congresso.

"Vimos que alguns manifestantes já haviam adentrado e na iminente atuação por parte das forças policiais retirei-me do local. Fica aqui meu repúdio contra qualquer ato de vandalismo. Em nenhum momento alguém pode dizer que concitei ou pratiquei qualquer ato atentatório a nossa democracia pelo simples fato de estar no local".

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Porangatu para saber se alguma medida foi tomada sobre o caso, mas não recebeu retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Vereador de Inhumas

Em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, o vereador José Ruy também foi visto participando dos atos antidemocráticos em Brasília. O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera enquanto estava na área do Congresso Nacional.

Sobre o caso, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) solicitou informações sobre a ida do vereador a Brasília, classificando a atitude de José Ruy como “vexame”. “É inconcebível que um agente eleito pelo voto popular, ostentando tal condição, sendo figura pública e política, atue de forma abjeta contra a república e as instituições vigentes, o Supremo Tribunal Federal (STF), Poder Executivo Federal e Congresso Nacional”.

A instituição ainda não se manifestou sobre o caso de Porangatu.