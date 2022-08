Política Vilmar deseja sorte a Marconi e diz que se mantém na disputa ao Senado Tucano terá o empresário Jalles Fontoura, aliado do pessedista, na primeira suplência

O presidente do PSD, Vilmar Rocha, diz que deseja sorte ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB), contra quem disputará vaga no Senado nas eleições deste ano, e que manterá seu nome na corrida pela vaga. Os dois foram aliados durante todo o período no qual o PSDB ficou no poder em Goiás, e confirmaram suas candidaturas em convenção na manhã desta sexta-feira (5). A fala é...