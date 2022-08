Política Vilmar Rocha: “A estrutura política da aliança tem que apoiar o candidato do PSD” Pessedista é confirmado na disputa ao Senado e diz que a entrada do ex-governador Marconi Perillo não influencia seu projeto

O presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, diz que sua candidatura ao Senado “está posta” e que “a estrutura política da aliança tem que apoiar” sua candidatura, em referência à base do governador Ronaldo Caiado (UB). Candidato isolado, ele deve ter o presidente do PSD metropolitano, Simeyzon Silveira, como primeiro suplente. A fala foi feita ao POPULAR na manhã ...