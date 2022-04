Política Vilmar Rocha diz que Meirelles é “página virada” no PSD de Goiás Presidente do partido comenta a conturbada desistência de candidatura ao Senado e fala da formação das chapas proporcionais

“Henrique Meirelles é página virada no PSD de Goiás”. Esta é a única frase que o presidente do partido no estado, Vilmar Rocha, emite a respeito do conturbado processo de desistência de candidatura por parte do ex-secretário de Fazenda de São Paulo. Meirelles arrastou por semanas a definição sobre se seria ou não candidato, o que acabou dificultando as articulações d...