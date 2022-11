Política Visita de Lula a Portugal gera expectativa sobre retomada de diálogo, e ruas retratam polarização Agenda do presidente eleito em Lisboa ganha grande repercussão, mas ruas reverberam discursos e polarização entre brasileiros que moram no exterior

“Lula, guerreiro do povo brasileiro”, gritava um lado. “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”, respondia o outro. A chegada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a Lisboa reproduziu a polarização vista no Brasil. Eleitores vestidos de vermelho e de verde e amarelo repetiram provocações e gritos de guerra da campanha. Reunidos na frente do Palácio de Belém, sede ...