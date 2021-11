Política Vitória de Doria nas prévias pode gerar debandada de deputados do PSDB, diz ex-secretário tucano "Tenho receio em relação aos deputados estaduais e federais no caso de uma vitória do Doria" diz Orlando Faria, ex-secretário municipal de Habitação de SP

Orlando Faria, ex-secretário municipal de Habitação de SP que foi exonerado horas depois de anunciar apoio a Eduardo Leite nas prévias do PSDB, diz ao Painel que deputados estaduais e federais do PSDB têm visto com temor a possibilidade de que João Doria vença as prévias presidenciais do partido, marcadas para 21 de novembro. Faria atribui sua saída da prefeitura nesta ...