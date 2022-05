Política Vitor Hugo é derrotado, e PL indica evangélico para vice Candidato de Bolsonaro, deputado recebeu 19 votos contra 21 de Lincoln Portela (MG); eleição para cargo na Câmara será nesta quarta-feira

Em votação interna, o PL decidiu nesta terça-feira (24) indicar o evangélico Lincoln Portela (MG) para a eleição à vice-presidência da Câmara, derrotando o deputado Vitor Hugo (GO), candidato do presidente Jair Bolsonaro e ex-líder do governo na Casa.A eleição será realizada nesta quarta-feira (25). Portela recebeu 21 votos, contra 19 de Vitor Hugo. O Planalto orien...