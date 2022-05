Política Vitor Hugo assume comando do PL em Goiás Informação foi divulgada em vídeo publicado pelo deputado federal nas redes sociais, em que ele aparece ao lado de Wilder Morais e do presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto

O pré-candidato ao governo de Goiás e deputado federal Vitor Hugo é o novo presidente do diretório estadual do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada em vídeo postado nas redes sociais pelo parlamentar, em que o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, se refere a Vitor Hugo como responsável pelo partido em Goiás e ao pré-candidato a...