Política Vitor Hugo diz que é “soldado” do presidente

Deputado federal e aliado de Jair Bolsonaro (PL), Vitor Hugo (PSL) afirma que já conversou com o presidente sobre sua pretensão de disputar o governo de Goiás e que a decisão caberá ao chefe do Executivo. “O presidente vai tomar a decisão se quer candidatura bolsonarista raiz, de alguém que vai efetivamente defender as pautas do governo, se vai querer consolidar a di...