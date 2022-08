Política Vitor Hugo escolhe pastora para a vice Keila Borges, escolhida por Vitor Hugo, é pastora e representa o Entorno do DF

O deputado federal e candidato ao governo Vitor Hugo, que já tinha Wilder Morais no Senado, decidiu pelo nome de Keila Borges para sua vice. Pastora batista de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, ela seria candidata a deputada federal e atende ao perfil estipulado anteriormente por Vitor Hugo. Todos filiados ao PL, que terá chapa pura. “Eu sempre disse que...