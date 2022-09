Presente para o debate entre os candidatos a governador de Goiás, promovido pelo POPULAR e pela CBN Goiânia na manhã desta quarta-feira (21), Major Vitor Hugo (PL) diz ter a expectativa de mostrar seu plano de governo e reafirmar a ligação que tem com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"É uma oportunidade de mostrar nossa ligação real, de reafirmar nossa afinidade e o apoio que ele vai dar e que já tem dado ao estado de Goiás", disse em entrevista ao POPULAR, concedida antes do debate.

Ele alfinetou o candidato Gustavo Mendanha (Patriota), que tentou firmar aliança com Bolsonaro e se diz apoiador do presidente.

Vitor Hugo disse que vai questionar os adversários, durante o debate, sobre "ligações anteriores", coligações passadas e pensamentos. Uma crítica recorrente que ele faz a Mendanha é em relação à aliança formada na sua candidatura a prefeito de Aparecida de Goiânia, que incluiu partidos de esquerda.

O Major também criticou as ausências do governador Ronaldo Caiado (UB) e de Wolmir Amado (PT).

"De um lado é o governador atual do estado e, de outro lado, é o opositor, porque é do partido do ex-presidiário. Embora eu ache que hoje o Caiado se identifique mais com a esquerda que o próprio professor Wolmir", afirmou.

Para Vitor Hugo, Caiado tinha um "ótimo desempenho" como parlamentar no "embate ideológico" com a esquerda, mas deixou a desejar como governador.

Vitor Hugo chegou ao Grupo Jaime Câmara pouco antes das 8 horas da manhã. O debate começa às 9 horas.

