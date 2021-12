Política Vitor Hugo reage a entrevista de Caiado e cobra detalhes do Plano de Recuperação Fiscal Ao POPULAR, o governador de Goiás disse que Bolsonaro pode estar mal assessorado no que diz respeito ao pedido de ingresso de Goiás ao RRF

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Vitor Hugo (PSL) reagiu a entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), ao POPULAR nesta sexta-feira (17). Na entrevista, o democrata afirmou que Bolsonaro pode estar mal assessorado no que diz respeito ao pedido de ingresso de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro da União a estados em dificuldade financeira. A entrada de Goiás no RRF passou pelo Ministério da Economia e agora só depende ...