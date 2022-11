Política Votação da taxa do agro será híbrida e sem público Após invasão do plenário por produtores e depredação, presidente da Casa Lissauer Vieira anunciou investigação dos atos e uma nova apreciação de projetos nesta quarta (23)

Adiada após a invasão do plenário da Assembleia Legislativa de Goiás por produtores rurais, a segunda votação dos projetos de lei do governo que criam contribuição do agro ocorrerá nesta quarta-feira (23) em sessão híbrida e fechada ao público. Os manifestantes quebraram uma das portas de acesso ao plenário e três vidros das galerias (espaço reservado à população)....