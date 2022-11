Política Votação de projeto que propõe a mudança de nome da Avenida Castelo Branco é adiada Empresários protestaram nesta quarta-feira (16), na Câmara de Goiânia, contra a matéria que muda o nome do local para Agrovia Iris Rezende

A votação do Projeto de Lei (PL) que muda o nome da Avenida Castelo Branco para Agrovia Iris Rezende Machado foi adiada nesta quarta-feira (16). Empresários e trabalhadores da região protestaram hoje de manhã no plenário da Câmara de Vereadores de Goiânia. Autor do PL, Clécio Alves (Republicanos), pediu vistas para “entender melhor o projeto”. A assessoria de imp...