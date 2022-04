Política Votação do projeto que proíbe porte de arma na Câmara de Goiânia é adiada por falta de quórum Matéria é reação a inúmeros episódios de brigas envolvendo o vereador Sargento Novandir (Avante), que não só anda na Casa com arma na cintura, como já colocou a pistola na tribuna do plenário

A Câmara Municipal de Goiânia começou a discutir, nesta quinta-feira (7), o projeto de resolução que altera o regimento interno para proibir a posse e o porte de armas no ambiente do parlamento, com exceção para forças de segurança da ativa. Com a discussão alongada, acabou não havendo quórum suficiente para a votação. A proposta, de autoria do vereador Ronils...