Política ‘Vou atender todos que compuseram a chapa’, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado (UB) disse, nesta segunda-feira (27), que terá reuniões com os presidentes dos diretórios estaduais do PSD, Vilmar Rocha, e do PP, Alexandre Baldy, e com o ex-deputado federal Delegado Waldir. Os três disputaram a eleição para o Senado em 2022 com candidaturas isoladas, mas ligadas ao projeto de reeleição de Caiado. “Vou atender todos que compu...