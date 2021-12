Política “Vou defender o projeto”, diz Luiz do Carmo sobre dar nome de Iris ao aeroporto de Goiânia Senador propôs renomear o Aeroporto Santa Genoveva em homenagem ao ex-governador falecido no início de novembro; família que doou a área questiona proposta

O senador Luiz do Carmo (MDB) diz que defenderá, junto aos deputados federais, o projeto de lei que visa mudar o nome do Aeroporto Internacional Santa Genoveva para Iris Rezende, ex-governador e ex-prefeito da capital que morreu em 9 de novembro. A proposta, que já foi aprovada no Senado e agora precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados, é alvo de questionamentos d...