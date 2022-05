Política Welton Lemos é empossado como vereador na Câmara de Goiânia Suplente assume o lugar de Ronilson Reis, que pediu licença de quatro meses

O primeiro suplente do vereador Ronilson Reis, que deixou o Podemos rumo ao Brasil 35, Welton Lemos (Podemos) foi empossado na manhã desta terça-feira (31) na Câmara de Goiânia. Ronilson pediu licença do mandato por quatro meses em sessão ordinária no dia 5 de maio. Alegou interesse particular. O afastamento começou nesta segunda-feira (30) e se estend...