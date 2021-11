Política Wolmir Amado, ex-reitor da PUC, coloca-se à disposição para concorrer ao governo de Goiás pelo PT Ele esteve presente no encontro do diretório do partido, na manhã deste sábado (13), ao lado da presidente estadual, Kátia Maria, e da deputada estadual Adriana Accorsi

O ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Wolmir Amado, colocou seu nome à disposição como pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), durante o encontro do diretório do partido na manhã deste sábado (13). À coluna Giro, a presidente do PT em Goiás, Kátia Maria, já havia mencionado o nome de Wolmir. Na ocasião, ela afirmou que “na hora certa iriam fazer esse debate”. E completou: “queremos a...