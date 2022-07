Durante o programa Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (11), o pré-candidato ao governo de Goiás Wolmir Amado (PT) afirmou que os goianos devem estar atentos aos candidatos que se identificam com a política bolsonarista. O nome do professor foi formalizado no último sábado (9) pelo diretório estadual do PT, em um encontro de lideranças do partido.

“[Foi uma] experiência de ódio, de fascismo, anti-vacina, anti-ciência, inflação descontrolada, desemprego e fome. Então, pessoas de bom senso não apoiam o Bolsonaro e quem o sucede também aqui em Goiás, como seu representante e identificado com essa política, não dá mais. Temos gente de outros partidos. É preciso que no Brasil haja uma mudança”, afirmou.

Walmir também comentou sobre ter “vestido a camisa vermelha” e que o objetivo principal do partido é eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. “O grande projeto é nacional e é por uma causa e não por questões formais. Nós precisamos mudar o Brasil, a forma como o país está sendo conduzido não é mais possível, então, essa é a grande causa”, destacou.

Segundo o pré-candidato, é necessário uma união de “esforços, forças, talentos, partidos e gente do bem” para efetivar essa mudança em todo o país e, que em Goiás, ele deverá “encabeçar”. “É uma questão de a população ir me conhecendo. É uma questão gradual em relação a mim e aos demais candidatos, ir nos conhecendo para ter mais condições de escolha”, disse.

Apoio

Questionado sobre um possível segundo turno entre Ronaldo Caiado (UB) e Gustavo Mendanha (Patriota), Walmir voltou a reafirmar o compromisso com o PT. “Nós temos dois polos aqui, um do Caiado e o outro é de todos nós. Então, já podemos ter uma conclusão lógica”, ressaltou.

Polêmica

Wolmir também comentou sobre a polêmica da Operação Lava-Jato e a caracterizou como uma grande tribulação. “A Justiça revelou, quem era o réu foi inocentado e que o juiz está respondendo por processo. Hoje, Lula é inocente e está elegível e pode se candidatar”, disse.

Segundo ele, apesar da polarização que as eleições deste ano, os brasileiros sabem o caminho certo. “Temos o lado amor, da verdade, dos livros, da cultura, do argumento, da fraternidade e da solidariedade. O outro polo é da arma, da fome, da anti-vacina e anti-ciência, então não tem como ser de centro”, afirmou.

Leia também:

- Soma de opositores pode levar eleições em Goiás ao 2º turno, diz cientista político

- Delegado Waldir sobre Bolsonaro: “faltou compromisso com o povo”