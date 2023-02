O Volkswagen Polo Track 2023, o novo hatch de entrada da marca, já está à venda por R$ 79.090 na versão básica. Mas, se o cliente optar com o pacote de opcionais, o preço sobe para R$ 79.990. Sua missão é substituir o Gol, um ícone no mercado de veículos no Brasil. Tem tudo para dar conta do recado, a começar porque é produzido na moderna plataforma MQB-AO. É bem mais moderno que o Gol e tem preço competitivo para concorrer com o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix.

Produzido em Taubaté (SP), o Polo Track é equipado com o motor 1.0 flex de três cilindros que entrega potência de 84 cv e 10,3kgfm, combinado ao câmbio manual de cinco marchas. Conforme a Volkswagen, ele faz 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada com gasolina. Abastecido com etanol, o consumo é de 9,3 km/l e 10,3 km/l, respectivamente. O Polo Track faz 0 a 100 km/h em 13,4 segundos e velocidade máxima é de 169 km/h usado etanol.

Design

No visual, o Polo Track 2023 traz grade em preto com elementos em formato de colmeia que se repetem na inferior. Os faróis e lanternas usam lâmpadas halógenas e refletores. As maçanetas e retrovisores têm acabamento em preto. As rodas de aço são de 15 polegadas com calotas.

Na traseira, as lanternas têm lentes translúcidas e o nome Track fica estampado no centro. A parte inferior do para-choque traz desenho exclusivo que simula extratores de ar. Ele é o mais leve da linha: tem 1.054 kg, 16 kg a menos que o Polo MPI.

Por dentro, o acabamento do Polo Track é bom e está na média do segmento. Destaque também para o painel e forrações da porta. Vidros elétricos somente nas portas dianteiras e os ajustes dos retrovisores são manuais. O volante não é multifuncional e na versão de entrada, o hatch não tem antena e alto-falantes.

Os bancos revestidos em tecido e os apoios de cabeça dianteiro e das extremidades do banco dianteiro são inteiriços. O banco do motorista tem ajuste de altura e os bancos traseiros pode ser rebatidos.

Para deixá-lo mais equipado é preciso pagar R$ 900,00 pelo pacote de opcionais Rádio Media Plus II, que tem quatro alto falantes, antena para recepção AM/FM, Indicador multifunções, rádio Media Plus II, tomada USB tipo C e volante de direção multifuncional.

A pintura também é cobrada à parte. O preto Ninja é padrão (sem custo), mas o branco Cristal (sólido) custa R$ 900. Além disso, quem optar pelas pinturas metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum terá um acréscimo de R$ 1.650.

Segurança

No item segurança, há quatro airbags (frontais e laterais), ABS, ancoragem Isofix, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), além de assistente de saída em rampas.

Na lista de conforto, destaque para ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, ar-condicionado e LEDs diurnos nos faróis.

Ao volante

Testamos o Volkswagen Polo Track 2023 em rodovias e trechos urbanos em São Paulo, na região de São Bento de Sapucaí. Ponto para o ótimo acerto da suspensão que filtra bem os trechos com buracos, asfalto irregular e outros obstáculos. A posição de dirigir é superior à do Gol.

Tudo isso garantindo conforto a bordo, com rodar macio em rodovias e sem solavancos em estradas com lombadas e buracos. Destaque também para a altura em relação ao solo que evita danos ao Polo Track. O hatch também oferece boa ergonomia, pouco ruído na cabine e bom espaço interno.

Com relação ao motor 1.0, é preciso fazer trocas constantes em ladeiras íngremes e reduções de marcha em ultrapassagens. O câmbio tem engates macios e precisos. No geral, o novo Polo Track é uma boa opção de compra pelo conjunto, mecânico, equipamentos e preço competitivo, que ajuda quem está à procura do primeiro carro, e também para os frotistas.

