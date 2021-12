A Fiat lança o Uno Ciao, uma série especial limitada de 250 unidades em homenagem a um ícone da indústria automotiva brasileira que se despede do mercado, cuja produção se encerra depois de 37 anos de história e 4,3 milhões de unidades fabricadas de forma ininterrupta na Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. A palavra Ciao, em italiano, é uma saudação com dois sentidos: pode ser usada tanto para cumprimentar alguém, quanto para se despedir. Se você quiser participar desta história é só pagar R$ 85 mil.

“O Uno foi o veículo mais vendido da Fiat na América do Sul, além de ter sido pioneiro em muitos quesitos durante toda a sua trajetória. É justamente essa vocação de inovação e modernidade que vamos manter viva na gama atual e futura da Fiat, sem dúvidas, iremos honrar o legado deste ícone. Por isso não damos 'adeus', mas sim 'ciao'", reforça Herlander Zola, diretor do Brand Fiat América do Sul e Operações Comerciais Brasil.

A série especial é numerada com um emblema que identifica a unidade e marca a despedida do carro mais querido dos brasileiros. A configuração é exclusiva. Todas as unidades são pintadas exclusivamente de Cinza Silverstone, com teto, retrovisores externos e spoiler traseiro pintados de preto. As portas têm maçanetas na cor do veículo e um adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase “La storia di uma legenda” (“a história de uma lenda”) em italiano. O visual é complementado por exclusivas rodas de liga leve escuras de 14 polegadas e o logo Uno nas cores da Itália à esquerda da tampa do porta-malas.

Por dentro, o Uno Ciao adota um padrão mais escurecido e acabamento bicolor em tons claros nas portas e na faixa central que cruza o painel. Nela fica a plaqueta numerada, de 001 a 250, aferindo ainda mais exclusividade. Destaque também para os bancos com acabamento único e apoio de braço para o banco do motorista.

A lista de equipamentos, um dos atributos históricos do modelo, segue longa. Há ar-condicionado, direção hidráulica, quadro de instrumentos com tela de LCD, computador de bordo, sistema de som com rádio bluetooth e entrada USB, airbag duplo, travas e vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, gancho universal para fixação cadeira infantil (Isofix),

Traz ainda limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, freios ABS com EBD, cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, bancos traseiros bipartidos e rebatíveis. No teto, o Uno Ciao leva o exclusivo porta-objetos superior com retrovisor central adicional, ideal para monitorar crianças e pets no banco traseiro.