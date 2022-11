A BYD lançou o Song Plus DM-i, o SUV que marca o início da comercialização pela montadora de modelos híbridos plug-in no Brasil. No embalo de surpresas, também apresentou o SUV médio elétrico Yuan Plus EV, que desembarca no próximo mês. O preço é o mesmo para os dois veículos: R$ 269.990. Na pré-venda do Song Plus DM-i, foram vendidas 200 unidades, que serão entregues em dezembro. O segundo lote também se esgotou em poucos dias. A marca já vende três veículos 100% elétricos no país – Tan EV, Han EV e D1 EV.

Mas as novidades não param por aí. Dentro da estratégia de consolidação da marca no mercado brasileiro, a montadora chinesa BYD (Construa seus Sonhos, na tradução) anunciou a meta de estar presente em 100 cidades em 2023 (atualmente tem concessionários em 14 Estados) e confirmou planos de instalar uma fábrica no Brasil, provavelmente na Bahia.

Novo patamar

Por enquanto, nosso foco é o BYD Song Plus DM-i que tivemos a oportunidade de testá-lo em trechos urbanos e de rodovia em São Paulo. O SUV, que traz uma tecnologia inédita denominada “super híbrida”, é um concorrente forte ao Jeep Compass 4xe e demais modelos do segmento. Ele chega ao mercado equipado com dois motores: 1.5 a gasolina de 110 cv (6.000 rpm) e 135 Nm (4.500 rpm) e um elétrico de 179 cv e 316 Nm. A potência dos dois motores é de 235 cv. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos.

O Song Plus DM-i é capaz de rodar 1.100 km, sendo 51 km com o modo elétrico.

A bateria Blade, de longa duração, tem capacidade de 8,3 kWh, com tempo de carga total de 2h30min, quando utilizado um carregador AC de 3,3 KW. O SUV tem três módulos de direção na tecnologia híbrida: modo EV, modo paralelo HEV e modo HEV série, que tem reflexos diretos na economia de combustível.

No test-drive de mais de 100 quilômetros, o Song Plus DM-i surpreendeu pelo excelente desempenho. O SUV híbrido plug-in da montadora chinesa é agradável de dirigir, rápido e seguro. Destaque também para o conforto e silêncio a bordo, além da ótima qualidade dos materiais do painel, volante e bancos. Em termos de tecnologia é um caso à parte.

Design

O SUV Song Plus DM-i chama atenção pelo belo visual. Isso graças ao moderno design Dragon Face 3.0, com suas linhas agressivas e os faróis Full LED que “lembram um dragão gigante com os olhos abertos”. Destaque também para a grade frontal com acabamento em 3D. Na traseira, traz lanternas em LED conectadas, oferecendo uma iluminação maior. As lanternas e o brake light Skyline são integradas. O logo “Build Your Dreams” está estampado entre elas. As rodas de liga leve são de 19” , com pneus de dimensões 235/50 R19.

O porta-malas tem capacidade de 574 litros, um dos maiores do segmento. Com os bancos traseiros rebatidos, o espaço chega a 1.477 litros. O Song Plus DM-i tem 4.705 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.680 mm de altura e entre eixos de 2.765 mm, o maior de sua categoria. Seu peso em ordem de marcha é de 1.700 kg.

O interior é sofisticado. Na frente, os bancos possuem ajustes elétricos e são dotados de aquecimento e ventilação. Na traseira, o interior traz piso plano (ausência de túnel central), que aumenta o conforto dos ocupantes. Os bancos têm acabamento em tecido premium sustentável e materiais sofisticados. A iluminação ambiente pode ser configurada com 31 opções de cores.

Tecnologia

Chama atenção o painel 100% HD digital personalizável com 12,3 polegadas, que conta com display de fácil visualização e múltiplas informações. Foi desenvolvida em sistema Android. Um item à parte é a central multimídia de 12,8 polegadas com tela giratória, capa de se posicionar vertical ou horizontalmente. O ar-condicionado é dual zone. Destaque também para o grande teto solar panorâmico angular elétrico, com anti-esmagamento e sensível ao toque.

O Song Plus DM-i dispõe de volante multifuncional com controles de áudio e tecnologias semiautônomas, carregamento de celular por indução (Wireless), saída de ventilação traseira e entradas USB.

Segurança

A segurança, ativa e passiva, está retratada em cada detalhe. O modelo possui suspensão independente McPherson na dianteira e independente multi-link na traseira. Conta com câmera 360°, sistema controle de cruzeiro adaptativo, seis airbags, assistente de permanência em faixa, sensor de ponto cego, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de frenagem de emergência, sensores de pressão dos pneus e o sistema Isofix. Traz também controle de estabilidade, controle de tração, assistência de partida e descida em rampa, sensores de estacionamento e sensores de ponto cego, entre outros.

O veículo está disponível em versão única e cinco cores: Emperor Red (Vermelho), Delan Black (Preto), Time Grey (Cinza), Snow White (Branco) e Dome Blue (Azul). A garantia de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria Blade conta com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros.

Yuan Plus EV

A BYD também lançou o SUN Yuan Plus EV, que já está em pré-venda por R$ 269.990, com a chegada das primeiras unidades em janeiro de 2023. É o primeiro veículo construído sobre a plataforma 3.0 da BYD. Ou seja, tem arquitetura mais moderna que os elétricos Han EV e Tan EV.

O novo SUV elétrico é equipado com motor de 204 cv de potência e 31,6 mkgf de torque, e acelera de zero a 100 km/h em 7,3 segundos. Já a velocidade máxima é limitada em 160 km/h. O conjunto tem capacidade de 60 kWh. Portanto, entrega autonomia total de 458 km com carga completa.

