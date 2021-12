O Tiggo 7, o SUV Premium da Caoa Chery, passa a ser comercializado na versão Pro e chega ao mercado com visual totalmente renovado, maior, mais tecnológico, novo motor e melhorias nos sistemas de transmissão, suspensão e no conforto acústico. Já à venda nas concessionárias por R$ 179.990, preço promocional, o novo Tiggo 7 Pro, que é produzido na unidade da montadora em Anápolis (Goiás), aposenta a versão TXS.

O Tiggo 7 Pro cresceu em tamanho e, com isso, passa a oferecer maior espaço interno, além de ter dado um salto em conforto. Agora, o modelo mede 4.500 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.705 mm de altura, além de um entre-eixos de 2.670 mm. Com essas medidas, ele continua maior que alguns modelos da concorrência e supera em comprimento os seus principais concorrentes: Jeep Compass (4.404 mm), Toyota Corolla Cross (4.460 mm) e até o Volkswagen Taos (4.461 mm).

O porta-malas, com abertura e fechamento elétricos de série, também ganhou mais espaço e passa a ter capacidade para 475 litros e conta com sistema antiesmagamento e regulagem de altura de acordo com a preferência do usuário.

Design

No visual, o Tiggo 7 Pro ostenta estilo mais robusto, com destaque para a grade dianteira, que ficou maior, com formato hexagonal e contornos cromados que se estendem abaixo dos faróis, além de trazer faróis full-LED e mais afilados. Na lateral, os vincos da carroceria estão mais destacados e dão maior impressão de volume ao modelo. Na traseira, as lanternas são interligadas por uma barra em led. As rodas são de 18 polegadas com acabamento diamantado e calçadas com pneus 225/60. Os retrovisores têm ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador.

No interior, o acabamento é refinado com superfícies emborrachadas na parte superior do painel e couro costurado em toda a seção central. O couro com costuras brancas em contraste também aparece nos painéis das portas, enquanto o acabamento perfurado no couro é presente na parte central dos bancos e no volante, que tem base achatada. A cabine conta com luz ambiente em LED, com sete opções de cores.

O console central elevado tem uma tela digital para o comando do ar-condicionado, que é dual zone, independente e conta com saída de ar traseira, lembrando o do Land Rover. Dessa forma, os ocupantes da dianteira quanto os da traseira do veículo podem controlar a saída de ar. A alavanca de câmbio do tipo joystick é inspirada no Volvo.

Entre os itens de conforto e conveniência disponibilizados de série destacam-se ainda o teto solar panorâmico basculante de 1,13m² com opção de abertura da parte frontal; o banco do passageiro elétrico com quatro opções de ajuste, além das seis possibilidades de ajuste do banco do motorista, inclusive da região lombar; e o Comando de Climatização à Distância (CCD).

O Tiggo 7 Pro eleva o patamar do segmento de SUVs no quesito tecnologia, com o maior multimídia do segmento, com 10,25″ compatível com Apple CarPlay e Android Auto., e o maior painel de instrumentos configurável com tela de 12,3″. Há ainda carregador de celular wireless de carregamento rápido 15W, com função de alerta em caso de esquecimento do objeto dento do veículo

Novo motor

O Tiggo 7 Pro SUV é equipado com o novo motor 1.6 Turbo GDI, de 187 cv e 28 kgfm de torque máximo a partir de 2.000 rpm. Movido a gasolina, esse propulsor tem injeção direta, quatro cilindros, duplo comando de válvulas, com duplo variador de fase (DVVT), tanto na admissão, quanto no escape, além de ser equipado com intercooler. Ele atua em conjunto com a recalibrada transmissão DCT de 7 velocidades. O câmbio wet dual clutch tem também alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 8,09 segundos e traz os modos de condução Eco e Sport.

O Tiggo 7 Pro foi desenvolvido sob a plataforma modular T1X, baseada em um compartilhamento de tecnologia com Jaguar Land Rover. Com isso melhorou os ângulos de entrada e saída, agora com 21 e 27 graus, respectivamente. Destaque também para o conforto acústico, resultado do tratamento aplicado ao veículo que reduziu em até 4% no nível de ruído interno em relação ao modelo anterior.

Segurança

O novo Tiggo 7 Pro melhorou também a segurança na estrutura, passando a contar com mais de 60% de aços de alta resistência. Traz também novo sistema de controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de descida, alerta de ponto cego, alerta de tráfego lateral, alerta de tráfego cruzado traseiro e de aproximação traseira, sistema de assistência à frenagem e sistema de alerta de frenagem de emergência.

Conta ainda com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), advertência de abertura de portas e faróis de neblina dianteiros em LED com função de assistência em curvas, monitor de pressão dos pneus, chave presencial com botão de partida, volante multifuncional com acabamento premium , saídas de ar para o banco traseiro e o único SUV entre os competidores diretos a oferecer câmera com visão 360 graus de série.

O novo Tiggo 7 Pro estreia a cor Midnight Blue (metalizada) no portfólio da Caoa Chery.. Ele também está sendo comercializado também nos tons Branco Perolizado, Preto Metálico, Prata Metálico e Cinza Metálico. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.