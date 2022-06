A Caoa Chery deu início a uma nova era tecnológica no País, ao anunciar o lançamento de cinco novos modelos eletrificados no mercado brasileiro, com a proposta de economia de combustível e redução de emissões aos modelos da marca. O primeiro veículo deste novo ciclo da montadora, o subcompacto urbano iCar, chega no final de junho às concessionárias para ser o elétrico mais barato do Brasil (R$ 139.990), um pouco menos que o do Renault Kwid E-Tech, com preço a partir de R$ 146.990.

Já em produção na fábrica de Anápolis, em Goiás, os SUVs Tiggo 5x PRO Hybrid (R$ 169.990) e Tiggo 7 PRO Hybrid (R$ 199.990) estarão no mercado na segunda quinzena de julho com tecnologia híbrida flex 48V, enquanto o Tiggo 8 Plug-in Hybrid desembarca nas concessionárias em agosto por R$ 269.990. Por último, o sedã Arrizo 6 PRO Hybrid (R$ 159.990) também com tecnologia híbrida 48V chega em agosto ao Brasil.

“Nosso compromisso é eletrificar todos os modelos do nosso portfólio até o final de 2023. Este é o primeiro passo para que a fábrica de Anápolis se torne um verdadeiro hub de inovação tecnológica dentro da indústria automobilística nacional”, afirma Marcio Alfonso, Vice-presidente de Operações da Caoa.

iCar

O iCar 100% elétrico, o primeiro a chegar, é equipado com motor elétrico de 61 cavalos e 15,3 kgfm, tem bateria de lítio de pouco mais de 30 kWh e autonomia de 282 km. O tempo de recarga é de 5 horas em carregador externo de parede e 11 horas em tomada de 220V. Numa estação rápida, o tempo cai para 36 minutos (80%). O modelo tem ainda 7 modos de regeneração.

O subcompacto chinês tem 3,20 m de comprimento (48 cm mais curto que um Renault Kwid). Traz bancos com regulagem elétrica, rodas de liga-leve de 15 polegadas, teto solar panorâmico, multimídia com tela vertical de 10,25”, carregador de celular sem fio, controle do ar-condicionado no volante, freio eletrônico auto-hold, assistente de partida em rampa e de descida.

Tecnologia híbrida 48V

Dando sequência às novidades, a Caoa Chery começa a produzir, ainda neste mês, os primeiros carros nacionais com tecnologia híbrida 48V. Fabricados nacionalmente na planta de Anápolis, o Tiggo 5x PRO Hybrid e o Tiggo 7 PRO Hybrid reunirão todo o pacote tecnológico, de conforto e segurança, referência no segmento de SUVs, com motorização híbrida flex. A mesma tecnologia híbrida 48V será implementada no Arrizo 6 PRO Hybrid.

Desenvolvido no Brasil, o novo motor 1.5 turboflex híbrido-leve, que traz um pequeno motor elétrico entre a transmissão e o motor a combustão, além de uma bateria de 48V, vai equipar os três modelos. O sistema híbrido-leve garante um torque adicional de 4,08 kgfm e 10 cv extras, resultando em 160 cv e 25,5 kgfm de torque – disponíveis desde 1.750 rpm, ante os 150 cv e 21,41 kgfm do 1.5 turbo flex convencional. Os três ficarão 13%, 5,2% e 13% mais econômicos, respectivamente, com sistema de regeneração nas desacelerações e frenagens. Já o câmbio é sempre automático tipo CVT.

Tiggo 8 Plug-in Hybrid

Considerado o maior salto tecnológico dentro do portfólio da Caoa Chery, o Tiggo 8 Plug-in Hybrid será equipado com o motor 1.5 turbo a gasolina combinado a outros dois motores elétricos com central eletrônica acoplada – que podem tracionar o SUV, além de ter sistema de regeneração disponível em 3 níveis. A potência combinada é de 317 cv, enquanto o torque é de generosos 56,6 kgfm (um belo salto ante os 187 cv e 28 kgfm do modelo 1.5 a gasolina) e acelera de 0-100 km em 6,72 segundos. A marca ainda destaca a transmissão automática com 11 marchas combinadas, chamada pela montadora de DHT (transmissão híbrida dedicada).

O Tiggo 8 Pro Hybrid é recarregável na tomada (tem conector Type 2), com sua bateria de 350V podendo ser recarregada em 3 horas com um carregador de parede ou em 6 horas numa tomada 220V. A autonomia usando apenas o motor elétrico é de 77,6 km, com a marca não divulgando o alcance com o motor híbrido. O utilitário tem consumo médio combinado de 42,7 km/l.

O modelo possui dois modos de potência. O EV com modo 100% elétrico, em que somente um ou dois motores elétricos atuam, e o HEV, com modo híbrido que otimiza o funcionamento dos três motores priorizando a economia de combustível. Oferece ainda dois modos de condução: Normal, disponível nos modos EV e HEV e que prioriza a economia de combustível, e o Sport, disponível somente no modo HEV e que prioriza o desempenho. Traz ainda a tecnologia ADAS que oferece ainda mais segurança.

O Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid é comercializado com carregador portátil tipo 2. O carregamento pode ser realizado em tomadas comuns de 220V e em carregadores de parede. No primeiro caso, o carregamento completo da carga da bateria leva em torno de 6 horas, enquanto no segundo a carga completa é realizada em 3 horas.

Traz visual diferente do Tiggo 8 Pro convencional, com dianteira adotando nova grade com acabamento pontilhado, além de faróis mais estreitos e para-choque com entradas de ar redesenhadas. Na traseira, a lanterna deixa de ser inteiriça, trazendo agora um conjunto separado e com nova assinatura visual. A cabine também foi reformulada ao adotar um design mais horizontal e com uma enorme tela integrada de 24,6” que integra o painel e o multimídia. Logo abaixo tem um display de 8” para os comandos de ar-condicionado acionado por toque.

Preços e versões

ICar 100% elétrico (R$ 139.990): traz bancos com regulagem elétrica, rodas de liga-leve de 15 polegadas, teto solar panorâmico, multimídia com tela vertical de 10,25”, carregador de celular sem fio, controle do ar-condicionado no volante, freio eletrônico auto-hold, assistente de partida em rampa e de descida.

Arrizo 6 Pro 1.5T flex Hybrid (R$ 159.990): acrescenta faróis em LED, teto solar elétrico, luz diurna em LED, rodas de liga-leve de 17 polegadas, painel de instrumentos e central multimídia com tela de 10,25”, bancos com revestimento premim, além de novidades como grade frontal inédita, carregador de celular sem fio, sistema start-stop, volante com 4 ajustes, espelho retrovisor fotocrômico e lanternas com setas dinâmicas.

Tiggo 5X Pro 1.5T flex Hybrid (R$ 169.990): traz faróis de LED, luzes DRL, rodas de liga-leve aro 18, teto solar panorâmico, painel de instrumentos digital de 7”, central multimídia com tela de 10,25”, ar-condicionado de duas zonas e banco do motorista com ajuste elétrico e de lombar. São novidades o carregador de celular sem fio, volante com base achatada, sistema start-stop e limpador automático do para-brisa.

Tiggo 7 Pro 1.5T flex Hybrid (R$ 199.990): tem painel de instrumentos com tela de 12,3”, ar-condicionado de duas zonas, alavanca de câmbio tipo joystick, teto solar panorâmico multimídia com tela de 10,25”, faróis fullLED, teto solar panorâmico, luz DRL de LED, bancos dianteiros com regulagem elétrico, trazendo novidades como rodas de 18 polegadas e sistema start-stop

Tiggo 8 Pro 1.5T Hybrid Plug-in (R$ 269.990): traz novas rodas de 18 polegadas, teto solar panorâmico, faróis e lanternas full LED, bocar de carregamento, bancos dianteiros com ajuste elétrico (incluindo para a lombar) e memória, carregador de celular sem fio, seletor de modos de condução, tela integrada de 24,6” (painel e multimídia), além de piloto automático adaptativo com sistema de frenagem automática, assistente de permanência em faixa e alerta de colisão frontal e traseira. Soma ainda farol alto automático e assistente de congestionamento.