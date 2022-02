O Tiggo 5x, o SUV mais vendido da Caoa Chery no Brasil, que é produzido em Anápolis (Goiás), recebe nova atualização e passa a ser comercializado exclusivamente na versão Pro com preço promocional de R$ 154.990 e com unidades para pronta entrega nas concessionárias da marca. O utilitário ganha mais tecnologia, sofisticação e mudanças no design. A expectativa da montadora é comercializar de 1 mil a 1.200 unidades por mês e aponta como concorrentes Volkswagen T-Cross, Nissan Kikcs e Toyota Corolla Cross

Por fora, o Caoa Chery Tiggo 5x Pro 2022 recebeu segunda reestilização. O interior foi todo renovado. Já motor 1.5 turbo foi atualizado enquanto o antigo câmbio automatizado de dupla embreagem com seis marchas foi substituído pelo automático CVT com simulação de 9 marchas. O novo conjunto trouxe ao veículo ganhos em desempenho e uma dirigibilidade ainda mais focada no conforto.

Na dianteira, a grade, maior que a anterior, com o formato de diamantes e pontos cromados deixou o visual mais imponente. As luzes DRL em LED também ganharam novo estilo e detalhes cromados, que se unem de forma harmoniosa com o para-choque totalmente renovado. Nas laterais, as novas rodas aro 18" trazem design exclusivo. Destaque também para novos apliques na coluna C e na parte inferior das portas. A traseira manteve a identidade das lanternas, marca registrada do modelo, e ganhou ângulos retos que tornaram o visual mais robusto.

No interior, o SUV da Caoa Chery tem acabamento com materiais nobres e revestimentos premium. Conta com duas amplas telas digitais: central multimídia sensível ao toque de 10,25" com Android Auto e Apple Car Play (com fios) em posição elevada, e painel de instrumentos com 7". Destaque também para as luzes coloridas do painel e das portas, que podem ser configuradas com os modos de direção Eco/Sport ou com o ritmo da música, com sete opções de cores.

Traz câmera 360 graus de alta resolução, piloto automático e limitador de velocidade com indicação de velocidade no painel de instrumentos, sistema de ar-condicionado de duas zonas com comandos ergonomicamente instalados, freio de estacionamento elétrico com Auto Hold, novo volante e novos bancos em tecido premium couro, além de LEDs ambientes. Os bancos, revestidos com tecido premium, possuem novas costuras na cor cinza claro e também são ergonômicos.

O modelo segue contanto com ótimo espaço interno e dimensões. São 4.338 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e 1.645 mm de altura. A distância entre eixos é de 2.631 mm e o porta-malas tem 340 litros. Já os ângulos de entrada e saída melhoraram devido ao novo design: 23,4° e 31,5°, respectivamente.

Há ainda acionamento do motor pela chave à distância; teto panorâmico; três entradas USB; compartimento refrigerado no console central; retrovisores com ajuste elétrico, rebatimento automático e desembaçador; chave presencial com travamento e destravamento das portas por aproximação e botão de partida.

Motor e câmbio

Sob o capô, o Caoa Chery Tiggo 5x Pro traz uma nova versão do motor 1.5 Turbo Flex. O propulsor teve melhorias como novos sistemas de controle eletrônico do motor, de injeção e aquecimento de combustível 'Flex Fuel', turbina com controle eletrônico da válvula Wastegate e válvula termostática eletrônica. Além de ter passado por uma nova calibração realizada pela engenharia brasileira da Caoa Chery para atender a legislação do Proconve L7.

Para trabalhar com a nova versão do motor 1.5 Turbo Flex, chega o câmbio CVT de 9 velocidades simuladas, substituindo a transmissão DCT de 6 marchas. O novo câmbio aproveita a melhor a potência e o torque do motor 1.5 turbo, que entrega 147 cv com gasolina e 150 cv com etanol. O torque é sempre o mesmo: 2,4 kgfm disponível a 1.750 rpm a 4.000 rpm. Além disso, o modelo passa a contar com alavanca do tipo Joystick, mais tecnológica, sofisticada e que permite trocas manuais.

Segurança

No quesito segurança, o Tiggo 5x PRO ganhou sistema de controle de tração e estabilidade de última geração. Os freios são a disco nas quatro rodas e atuam em conjunto com o sistema EBD (distribuição eletrônica de frenagem). Há ainda tecnologias como EBA, que habilita automaticamente o limite de desaceleração durante a frenagem de emergência; BOS (smart pedal), que identifica uma situação de emergência e desacelera o veículo quando os pedais do acelerador e freio são pressionados ao mesmo tempo; BAS, sistema de assistência à frenagem, que maximiza a atuação do ABS; e ESS, sistema de alerta de frenagem de emergência, que pisca as luzes de direção de ambos os lados (setas) para sinalizar aos motoristas que vêm atrás que está ocorrendo uma frenagem brusca.

O sistema de suspensão, independente nas quatro rodas, também passou por ajustes visando melhorar a dirigibilidade de acordo com as condições das vias brasileiras. O novo Tiggo 5x Pro conta com freio de estacionamento eletrônico, Auto Hold, HDC (controle eletrônico de descida), HHC (assistente de saída em aclives) e seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina).