A Chevrolet apresentou o Equinox EV, primeiro SUV elétrico de médio porte da marca com autonomia de até 500 quilômetros. Ele estará à venda no fim de 2023 nos Estados Unidos, com uma edição limitada da versão RS, de acabamento esportivo. A outra versão é a LT. Em 2024, chegará ao Brasil. A expectativa da montadora é que o Equinox EV seja um dos SUVs elétricos mais acessíveis de sua categoria. O novo modelo irá complementar o portfólio global de elétricos da Chevrolet, composto pelos Bolt EV e Bolt EUV, atuais modelos de entrada da marca, e os futuros Blazer EV (SUV premium) e Silverado EV (picape de grande porte).

O SUV elétrico terá duas opções de motorização: a primeira com 213 cv de potência e 33,4 kgfm de torque, e a segunda com 294 cv de potência e 47,8 kgfm de força. A tração poderá ser FWD ou e-AWD, variando de acordo com a versão. O conjunto entregará três níveis de autonomia: 402 km, 450 km e 482 km.

O Equinox EV também dispõe da mais recente tecnologia de carregamento: sistema padrão de 11,5 kW (AC), que pode somar até 56 km de autonomia estimada por hora de carga; carregamento de 19,2 kW (AC) nas versões mais sofisticadas, que pode somar até 85 km de autonomia estimada por hora de carga, e capacidade padrão de carga rápida (DC) de até 150 kW, que permite adicionar aproximadamente 115 km de autonomia estimada em 10 minutos de carga.

Além da tecnologia Ultium (composta por plataforma, conjunto de baterias e de propulsão), o Equinox EV terá sistema multimídia com tela de 17,7 polegadas, painel de instrumentos 100% digital; bancos, volante e limpadores do para-brisas aquecidos, além de recursos de assistência ao motorista, como o Super Cruise, capaz de conduzir o veículo praticamente de forma autônoma por estradas compatíveis.

Terá também frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, alerta de manutenção de faixa, auxiliar com aviso de saída de faixa e faróis altos automáticos IntelliBeam, além de assistente de ponto-cego, alerta de tráfego cruzado, assistente de estacionamento, rodas de 20 e 21 polegadas; teto disponível em dois tons, branco ou preto; iluminação ambiente personalizada; navegação com planejamento de rotas que ajuda a localizar postos de recarga.

