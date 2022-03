A Chevrolet confirmou nesta segunda-feira (28) que nova picape Montana chegará ao mercado em 2023. A montadora divulgou o primeiro teaser da nova Montana, que já foi flagrada em teste no Brasil e que deve estrear um conceito inédito de picape para a marca. A nova picape será produzida na fábrica da marca americana em São Caetano do Sul (SP), que recebeu atualizações na linha de produção durante o último ano.

A nova picape vai utilizar a mesma plataforma dos atuais Onix, Onix Plus e Tracker, e será um carro global. Mas ela irá se diferenciar, entre outros aspectos, pelo maior porte, com dimensões robustas que a colocam no segmento das picapes médio-compactas. A nova picape da Chevrolet também será oferecida apenas com cabine dupla.

“A Nova Montana vai surpreender o mercado com diversas inovações, a começar pelo design inteligente. A cabine aproveita melhor o espaço interno para oferecer mais conforto aos ocupantes enquanto a caçamba vai estrear tecnologias que proporcionam inclusive maior versatilidade”, frisou Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, ao destacar que, a partir de agora, “a montadora vai compartilhar, de uma forma nunca antes vista pelo mercado, as fases finais do desenvolvimento deste produto tão inovador”.

A marca mostrou em tempo real nos últimos meses a evolução da transformação da fábrica de São Caetano do Sul (SP) para poder produzir a Nova Montana. Todos os vídeos desta primeira temporada da websérie estão disponíveis na página da General Motors South America no LinkedIn.

Não há informações oficiais, mas, nas versões topo de linha, ela deve ser equipada com o motor 1.3 turbo de 164 cv e 239 Nm que equipa o Chevrolet Tracker vendido na China. Nas versões de entrada, pode contar com o motor 1.2 turbo de 133 cv do Tracker brasileiro. Outra opção seria o motor 1.0 turbo de 116 cv que também é oferecido nos modelos Onix e Onix Plus. A transmissão seria manual ou automática, sempre de 6 marchas, com freios traseiros a tambor como nas rivais.