O Novo Chevrolet Equinox 2023 chega a partir de meados de junho nas concessionárias da marca com a inédita versão RS, com acabamento mais esportivo, além da configuração de luxo Premier, com tração integral AWD. O SUV premium da marca estreia visual atualizado e passa a ter avançado pacote de conectividade. Os preços serão divulgados na próxima semana e seus principais concorrentes são o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, VW Taos, Caoa Chery Tiggo 7 Pro, entre outros.

No design, faróis, grade, para-choques, rodas e lanternas foram atualizados seguindo a mais recente linguagem de SUVs globais da Chevrolet. O Novo Equinox Premier se destaca pelos frisos cromados, novas rodas aro 19 com acabamento diamantado em dois tons, teto solar elétrico panorâmico e faróis tipo projetor em LED. Já na versão RS, os cromados são escurecidos, assim como as rodas, o rack de teto e o logo Chevrolet. Há também itens exclusivos, entre eles a grade frontal e outros elementos dos para-choques.

No interior, o teto preto e a as linhas vermelhas que decoram bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis são próprias da RS. Já o modelo topo de linha traz um conjunto refinado único no segmento: sistema de áudio da marca Bose, bancos elétricos com duas memórias, apliques decorativos no painel e portas dianteiras em LED, partida do motor por controle remoto para pré-climatizar a cabine, assistente semiautônomo de estacionamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas com sensor de movimento, que traz agora indicador luminoso.

Em relação à conectividade, o Novo Equinox traz atualizações remotas de sistemas eletrônicos, myChevrolet App de nova geração, MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play, Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, além do conhecido sistema OnStar que oferece assistência personalizada 24 horas por dia/7 dias por semana para serviços de emergência e segurança. Para a versão de luxo Premier, a Chevrolet oferece um ano grátis de Wi-Fi veicular (limitado a 20 GB mensais) e do plano mais abrangente do OnStar. O cliente recebe ainda o tag Sem Parar com 12 mensalidades grátis.

Ambas versões são equipadas com alerta de colisão frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, alerta de movimentação traseira, alerta vibratório de segurança no banco do motorista e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro.

O Equinox, conforme a Chevroelt, tem as maiores dimensões entre os concorrentes. São 4.652 mm de comprimento, 2.725 mm de entre-eixos, 2.105 mm de largura e 1.843 mm de altura. O porta-malas, com abertura e fechamento eletricamente, comporta 468 litros, podendo chegar a 1.627 litros com os bancos rebatidos.

Motor

O Equinox é equipado com motor 1.5 turbo com injeção direta de gasolina e transmissão automática de seis marchas, com opção de troca manual. São 172 cavalos e 27,8 kgfm de força. O Equinox RS acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,2 segundos. Em relação ao consumo, conforme o Inmetro, o modelo é capaz de percorrer com gasolina no tanque 11,5 km/l na estrada e 9,3 km/l na cidade. O baixo peso (1.561 kg), considerando o tamanho do veículo, ajuda. Também auxilia a aerodinâmica que maximiza o desempenho do veículo, que é equipado com o sistema de grade ativa do radiador. O modelo utiliza-se ainda de suspensão independente nas rodas traseiras, estruturas de subchassis e tecnologias avançadas de controle de estabilidade e de tração.