Depois da S10 High Country e do Trailblazer Premier, a Chevrolet estende os benefícios do pacote de conectividade para o Camaro. A oferta inclui um ano grátis de Wi-Fi veicular (limitado a 20 GB mensais) e do plano mais abrangente do OnStar, sistema de telemática avançado da GM que oferece assistência personalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana para serviços de emergência e segurança. O benefício conta também com o myChevrolet app, para comandar funções do veículo à distância. O cliente recebe ainda o tag Sem Parar com 12 mensalidades grátis.

O Camaro SS passa a oferecer ainda Spotify nativo. A principal vantagem de ter o serviço de streaming baixado diretamente no MyLink é que o usuário não precisa mais usar o plano de dados do smartphone, por exemplo, para acessar músicas e podcasts diretamente no sistema de áudio e internet do veículo.

Para fazer o download, basta clicar no ícone do app que aparece na aba “Aplicativos” na tela do multimídia. O último passo é parear o Spotify do veículo a uma nova conta ou a uma já preexistente, trazendo todas configurações e históricos.

Spotify

A Chevrolet vai utilizar a tecnologia OTA (over the air), que permite atualizações de sistemas eletrônicos do veículo de maneira remota, para disponibilizar o Spotify para download também para outros modelos equipados com multimídia MyLink compatível, como o Cruze, conforme a tabela: S10 LTZ e High Coutry, a partir do ano/modelo 2021; Traiblazer Premier, a partir do ano/modelo 2021:Cruze LTZ, RS e Premier, a partir do ano/modelo 2021, e Camaro SS, a partir do ano/modelo 2022.