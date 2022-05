A Nova Montana chega ao mercado em 2023, mas aos poucos a montadora mostra detalhes da picape que promete estrear um conceito inédito para a marca. Agora, a novidade anunciada é que a Montana terá um novo sistema de conectividade que será capaz de receber atualizações remotas de software inerentes à arquitetura eletrônica da picape e de aplicativos nativos à nova central multimídia, que já nascerá como uma extensão do painel de instrumentos.

Além disso, a Chevrolet anuncia que a Nova Montana terá design inteligente, já que a cabine aproveita melhor o espaço interno enquanto a caçamba vai trazer tecnologias que proporcionam maior versatilidade. A picape será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker, e será produzida na fábrica em São Caetano do Sul (SP).

A Nova Montana deve ser equipada com o motor 1.2 turbo flex de 133 cv que já está na Tracker topo de linha no Brasil. Mas também pode contar com o motor 1.5 turbo de 184 cv que estreou no Tracker RS chinês. Deverá ter opções de câmbio manual ou automático, sempre com tração dianteira.

Conforme a montadora, além de uma variedade de simulações virtuais, centenas de mecânicos, engenheiros e pilotos revezam-se dia e noite em testes laboratoriais e de pistas no Campo de Provas da Cruz Alta da GM. “Isso tudo para garantir que a Nova Montana ofereça toda robustez, segurança e tecnologia idealizada pelos projetistas.”