A Chevrolet revelou o Blazer EV, o SUV 100% elétrico premium da marca, que chegará ao mercado dos Estados Unidos em meados de 2023 e, no Brasil, em 2024. O modelo, que é fabricado no México, estará disponível em quatro versões - LT1, LT2, RS e SS, com múltiplas opções de configurações de acabamento e desempenho, incluindo uma com mais 530 quilômetros de autonomia estimada com carga máxima. Nos EUA, os preços partem de US$ 44.995 (LT1) e chegam a US$ 65.995 na versão SS. Na cotação do dólar desta quinta-feira (21), vão de R$ 247.000 a R$ 362.972.

Terá variáveis com tração dianteira, traseira ou integral (AWD). O Blazer SS (AWD) foi projetado para entregar mais de 560 cv de potência e superar os 90 kgfm de força. Isso se traduz em uma aceleração de 0 a 100 km/h inferior a 4 segundos, de acordo com estimativas da General Motors. O mais novo SUV elétrico da Chevrolet é feito sobre a plataforma Ultium da General Motors, a mesma utilizada em outros elétricos da marca, e com performance inspirada no Camaro e no Corvette. Ele vai ampliar a gama eletrificada da marca que já conta com Bolt EV, Bolt EUV e Silverado EV, além do Equinox EV, que também estreia após 2024.

Por dentro o Blazer EV tem como destaque o grande monitor de 17,7 polegadas, montado no mesmo módulo do quadro de instrumentos (de 11 polegadas). A telona exibe todas as funções do SUV, como refrigeração, conexões, navegação e diagnósticos do veículo. A cabine é elegante, espaçosa e decorada com materiais sustentáveis e suaves ao toque. Os bancos dianteiros têm recursos de ventilação e aquecimento.

Entre os destaques está a taxa de recarga de 11,5 kW (AC) a 190 kW (DC), que permitirá até 130 km de autonomia extra em apenas 10 minutos, de acordo com estimativas da GM. Trará sistema de frenagem automática de emergência para marcha a ré e abertura elétrica da tampa de acesso para recarga da bateria. Conforme a GM, o sistema de iluminação externa é todo em LED com efeito animado para saudações e despedidas.

“O Blazer EV cria uma nova variante para SUVs elétricos, com opções e tecnologias intuitivas que ajudam a posicionar a Chevrolet na ponta de um dos segmentos que mais crescem entre os veículos zero emissão”, disse Scott Bell, vice-presidente da Chevrolet na América do Norte.