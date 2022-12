A Chevrolet revelou a picape médio-compacta Montana 2023, que chegará em fevereiro do próximo ano às concessionárias da marca. No entanto, a pré-venda já começou com as versões LTZ, por R$ 134.490, e a Premier, por R$ 140.490. Além de receberem a nova picape antes, os primeiros 2 mil compradores ganharão um divisor de caçamba chamado Multi-Board, que faz parte da lista de acessórios originais.

A Chevrolet também anunciou que terá outras novidades na sequência, como uma versão especial da S10 e o lançamento da Silverado, que vai disputar o posto de picape de grande porte mais sofisticada do mercado.

A plataforma da Nova Montana é a mesma do Tracker, mas será maior para brigar com Fiat Toro, Fiat Strada e Renault Oroch. Terá como slogan: “O SUV que você precisa, na picape que você sonhava.” Por isso mesmo, na medida, ela terá 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,80 m de largura, enquanto a caçamba tem capacidade para 874 litros.

Assim, a GM garante que a picape tem o melhor espaço interno traseiro do segmento e que sua caçamba contará com um sistema novo de vedação contra poeira e água com a capota marítima, para que funcione exatamente como um porta-malas. E ainda terá, como opcional, uma capota rígida de abertura elétrica.

Ela será equipada unicamente com o motor 1.2 turboflex de três cilindros (o mesmo da Tracker), com duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado, bloco de alumínio, bomba de óleo de duplo estágio de pressão variável. Terá a mesma potência e torque do SUV, entregando 133 cv e 21,4 kgfm. Conforme a Chevrolet, a Nova Montana traz uma calibração específica para a picape, trabalhando em uma faixa de rotação mais baixa, o que reduz os ruídos na cabine e as emissões de poluentes.

Contará com uma versão usando um câmbio manual de 6 marchas e as demais com uma transmissão automática, também de 6 posições.

A suspensão é independente do tipo MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Conforme a GM, esta última utiliza um sistema de duplo batente de rigidez variável, para ajudar na estabilidade da picape, seja com a caçamba vazia ou cheia.

No consumo, com gasolina, a Nova Montana faz na estrada 13,3 km/l e, na cidade, 11,1 km/l. Com etanol os números são: 9,3 km/l e 7,7 km/l, respectivamente. A GM não revelou o consumo da versão manual, afirmando apenas que terá o melhor 0 a 100 km/h do segmento.

Caçamba

Um dos seus principais atrativos é a caçamba Multi-Flex, de 847 litros, que foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante. Traz um sistema avançado de vedação da cobertura que oferece a melhor proteção contra água do segmento.

Um dos acessórios disponíveis são as divisórias Multi-Board, composto por quatro peças e diferentes configurações, dependendo do que o usuário quiser carregar. Além do sistema de vedação da capota, há opção de uma capota rígida de acionamento elétrico por controle remoto.

Design

No visual, a Nova Montana traz o padrão de design global da Chevrolet. A frente é caracterizada pelo conjunto ótico bipartido em led. Na lateral, destaque para a linha de cintura elevada e molduras contornando toda a base do veículo, para que ele pareça ser mais alto. Na traseira, uma barra em preto brilhante conecta as lanternas.

A Nova Chevrolet Montana tem molduras que contornam toda a base do veículo, incluindo para-choques, paralamas e portas. As rodas de 17”, a linha de cintura elevada e o rack de teto reforçam o aspecto aventureiro da picape.

Interior

A central multimídia traz a tela de 8” do MyLink totalmente integrada ao quadro de instrumentos, assim como nos modelos mais recentes da marca. A multimídia está na parte superior do painel. Há Wi-Fi a bordo, OnStar e conexão sem fio para Android Auto e Apple Car Play, além do aplicativo myChevrolet para comandar funções do carro à distância e carregador de smartphone por indução.

A oferta de equipamentos para a Nova Montana inclui seis airbags, alerta de ponto cego, faróis full led com regulagem de altura e acendimento automático, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento com câmera de ré, chave inteligente com partida por botão, tampa da caçamba com alívio de peso na descida, carregador de smartphone sem fio, Wi-Fi nativo, sistema OnStar e aplicativo para comandar funções do carro remotamente.