O Chevrolet Spin 2023 chega ao mercado com novas versões e evoluções em acabamento. A primeira novidade é que a Spin LT passa a ser oferecida com 7 assentos e outra inovação é o retorno da versão intermediária LTZ, mas com a configuração de cinco lugares. Os preços vão de R$ 101.290 para a versão LS AT6, com cinco lugares, até R$ 124.900 para a topo de linha Activ AT6, com sete lugares (confira os preços no fim da matéria).

Todas as versões do Chevrolet Spin 2023 ganham a nova cor Cinza Graphite e mudanças de acabamento interno, como o painel, bancos e os revestimentos das portas em novos tons. Já a aventureira Activ recebeu novas cores do quadro de instrumentos, as costuras pespontadas que adornam bancos e volante e detalhe das rodas. A versão Premier ganha cobertura dos assentos e painéis de porta numa combinação de preto com azul escuro.

A segunda fileira de todas as versões do Chevrolet Spin 2023 contam com a segunda fileira de bancos com mecanismo corrediço. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 50 milímetros para frente ou 60 milímetros para trás no intuito de redistribuir melhor os espaços conforme a necessidade do usuário.

No início do ano, o Chevrolet Spin passou por uma abrangente atualização, com evoluções no motor, transmissão, arquitetura eletrônica, sistemas de exaustão, indução e armazenamento e distribuição de combustível. Tudo isso trouxe uma melhor dirigibilidade ao veículo e reduziu a emissão média de gases em até 43%.

A linha 2023 do Spin traz ainda outras inovações. A começar pela ampliação da gama de acessórios, entre eles o sistema de partida do motor na chave por controle remoto e o sistema de acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular. Outra novidade são as novas configurações do modelo equipadas com transmissão manual de seis marchas, que chegam ao mercado nos próximos meses para atender essencialmente o público frotistas.

Não houve mudanças na motorização. O Chevrolet Spin 2023 é equipado com o motor 1.8 SPE/4 ECO com potência de 111 cv e torque de 17,7 kgfm quando abastecido com etanol. Com gasolina, a potência é de 106 cv e torque de 16,9 kgfm.

Versões equipamentos e preços

Chevrolet Spin 2023 LS - R$ 101.290

Grade frontal com detalhes em prata, rodas aro 15 com calotas, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag d uplo, sistema Isofix e Top Tether para cadeirinha de criança, regulagem de altura dos faróis, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, vidros elétricos, banco da segunda fileira corrediço, transmissão automática de seis velocidades, controlador eletrônico de velocidade e limitador de velocidade, cinco assentos.

Chevrolet Spin LT - R$ 108.000

Acrescenta barras no teto, rodas de alumínio aro 15, multimídia MyLink com tela de sete polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay e sete assentos, entre outros.

Chevrolet Spin LTZ - R$ 109.500

Inclui grade com detalhes em preto brilhante, rodas de alumínio aro 16 escurecidas, faróis com máscara negra e luz de posição em LED, lanternas escurecidas, bancos com revestimento híbrido, cinco assentos, entre outros.

Chevrolet Spin Premier - R$ 122.450

Mais grade cromada, câmera de ré, sensores de estacionamento, chuva e crepúsculo, bancos e painéis de porta com acabamento premium, OnStar e sete assentos, entre outros.

Chevrolet Activ - R$ 120.200 e Activ7 - R$ 124.900

Acrescenta para-choques bicolor, grade, molduras laterais, rack de teto em U, saias laterais e logo Chevrolet em preto, cinco ou assentos, entre outros.