A Citroën e a Peugeot lançam os furgões elétricos Ë-Jump e e-Expert, que chegam em única versão às concessionárias das respectivas marcas com preços de R$ 329.990 cada, custos de revisões 60% menores e garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros para as baterias e de três anos ou 100 mil km para o veículo. Pessoas habilitadas com CNH categoria B podem conduzir os veículos. As vans das duas marcas já são vendidas com motorização turbodiesel desde 2017 no Brasil, com mais de 16 mil unidades comercializadas.

Por enquanto, apenas dois pontos de venda localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro estão aptos para comercializar e realizar a manutenção dos furgões elétricos. Contudo, até maio de 2022, a Stellantis, donas das marcas Peugeot e Citroën, prevê inaugurar 10 pontos de vendas em todo o País para atender aos clientes. Garante também que o custo por quilômetro rodado é praticamente metade do Jumpy e do Expert a diesel. A Citroën e a Peugeot adiantaram que trarão outras novidades para o segmento de transporte ainda no próximo ano.

Os dois utilitários 100% elétricos são construídos na mesma plataforma modular, denominada multienergia EMP2, compartilhando as mesmas tecnologias e acabamento, além de alocar o conjunto de baterias abaixo do assoalho, o que possibilita contarem com volume de carga de 6,1 m³ e capacidade de carga de 1 tonelada. As vans elétricas chegam ao Brasil importadas da França, enquanto as opções a diesel são montadas no Uruguai.

Motorização

Os dois furgões elétricos são equipados com conjunto de baterias de íons de lítio de 75 kWh e OBC de 11kW trifásico, que garantem um alcance elétrico de até 330 km com uma carga completa, de acordo com o Inmetro. Já a performance dos furgões é garantida por um motor elétrico, que oferece 136 cv de potência e 265 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 130 km/h. A capacidade das baterias é de 75 kWh. As vans são compatíveis com recarga rápida de até 100 kW, possibilitando a recarga até 80% em 35 minutos.

O tempo de recarga dos furgões elétricos depende da estação de carregamento. De acordo com a Stellantis, ele pode variar de 45 minutos em estações de carregamento rápido de 100 kW, para 80% da bateria, a 7h30 em rede trifásica de 11 kW.

Para enfrentar todas as condições de rodagem do País, os veículos ganharam suspensão mais robusta. Assim como molas e amortecedores que suportam às condições da via. A calibração também atende à realidade brasileira. O conjunto de suspensões na dianteira é do tipo Mc Pherson com barra estabilizadora. Enquanto na traseira a suspensão é do tipo triângulo oblíquo, que permite suportar uma carga útil de até 1.002 kg.

Visual

Por fora, o visual dos novos Peugeot e-Expert e Citroën Ë-Jumpy é basicamente o mesmo das versões a combustão. As únicas mudanças são a presença da entrada do carregador no para-lama dianteiro e os logotipos traseiros alusivos à versão. No entanto, enquanto os modelos convencionais chegam ao Brasil importados do Uruguai, as versões elétricas são produzidas em Valenciennes, na França. Há duas opções de cores para a carroceria: Branco Banquise (sólida) e Cinza Artense (metálica).

No interior, o destaque para o novo painel de instrumentos, que traz uma tela central de 3,5’’ que exibe diversas informações sobre o veículo, dentre elas o modo de condução, marcha selecionada, nível de carga da bateria e consumo de energia. Ambos os furgões também trazem no console central o e-Toggle, um seletor de marchas com as funções Park (estacionamento), Rear (marcha a ré), Neutral (neutro) e Drive (condução).

Há ainda o botão B-Mode, que ativa a função de frenagem regenerativa para preservar ou carregar parcialmente as baterias, além de diminuir o desgaste das pastilhas de freio. Como opcional, os novos Peugeot e-Expert e Citroën Ë-Jumpy também podem ser equipados com uma central multimídia de 7” com suporte aos recursos Android Auto e Apple CarPlay, que ainda dispõe de câmera de ré com visão 180° e vista superior do veículo (Visio Park).

Entre os itens de série, há assistente de partida em rampa, indicador de fadiga, controlador de velocidade, central multimídia, ar-condicionado, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sensores crepuscular e de chuva, freio de estacionamento elétrico, sensor de estacionamento traseiro, acendimento automático dos faróis e um cabo Modo 2 para carga de emergência.