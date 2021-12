A picape Ford Ranger Black foi lançada em março de 2021 com o propósito de ser um veículo urbano, embora com motor a diesel e caçamba grande. É mais para aquele público que não demonstra muita empolgação com um SUV e quer uma picape, mas para andar quase que exclusivamente no asfalto. Então, como muitos terão esse como único carro, como é fazer uma longa viagem com a família num Ranger Black? Para responder esta pergunta, o blog Sobre Rodas viajou de Goiânia (GO) até o litoral paulista (região de Maresias), num percurso total de quase 3 mil quilômetros. Dentro do veículo, quatro passageiros adultos.

Existem vantagens e, claro, desvantagens. As três primeiras grandes vantagens: porte, autonomia e capacidade de bagagem. Embora o tamanho da picape muitas vezes incomoda para trafegar num trânsito pesado com vias apertadas da maioria das metrópoles, na rodovia se torna uma grande vantagem. Passa maior segurança, principalmente, ao motorista e passageiros.

Também poupa os ocupantes de dentro do veículo das imperfeições e até alguns buracos das nossas estradas, mesmo nas pedagiadas. A rolagem da carroceria em curvas mais fechadas (especialmente no sobe e desce de serras) continua para te lembrar que você está dirigindo uma picape 4x2 e de tração traseira, embora o controle de tração está ali para ajudar e evitar sustos.

A autonomia é outro grande ponto forte da Ranger Black. É um carro com motor turbodiesel. Com tanque cheio, você só vai precisar abastecer novamente depois de andar 750 quilômetros (sempre obedecendo os limites de velocidade). Claro, o carro entrará na reserva, mas ainda assim tem pelo menos uns 50 quilômetros até o próximo posto. A média de consumo na estrada ficou na casa de 12 quilômetros por litro, graças ao motor 2.2 turbodiesel, que gera 160 cavalos de potência, e a tração 4x2.

Embora seja econômico, o motor não empolga como a versão Limited (3.2) ou as rivais mais caras, que beiram e ultrapassam os 200 cavalos, mas é o suficiente para fazer uma viagem tranquila. A velocidade máxima é de 165 km/h (embora desconfiamos que vai mais) e faz de 0 a 100 km/h em eternos 15 segundos. Portanto, o motorista precisa ter cuidado e paciência quando precisar fazer ultrapassagem que exige maior aceleração. Por exemplo, para deixar para trás aqueles comboios de caminhões em pista não duplicada. Subir serras, mesmo com o carro carregado, não é problema para o torque disponível (39,3 kgfm) da Ranger Black.

O câmbio automático de 6 marchas funciona bem e, quando preciso, o motorista pode usar o modo “manual” na alavanca. Na nossa viagem, foi necessário apenas no sobe e desce das serras com trânsito pesado, em que algumas vezes era preciso reduzir a marcha para usar o freio motor. No mais, ficou no modo driving 95% da viagem. Os freios são bem razoáveis e o conjunto rodas e pneus (265/60 R18), além de ajudar na beleza, “absorve” bem os buracos e valetas no asfalto. A direção elétrica é perfeita, nem parece um veículo com mais de 2 toneladas, e firme quando se atinge velocidade de cruzeiro na rodovia.

A capacidade de bagagem, para mais de 1 mil litros, dá para levar a sua mochila e todas as malas de sua mulher e filhas, sobrando ainda espaço para algumas sacolas. Melhor ainda se você optar pela aquisição da capota elétrica e proteção da caçamba (valem o investimento), que protegem melhor a bagagem e facilitam muito a vida de quem fica responsável por colocar e tirar todas as malas. Fora o charme e conforto de abrir e fechar pelo controle.



Vida a bordo

Embora o espaço é generoso e a posição alta agrade, não há como fugir: é uma picape e os ocupantes no banco traseiro terão de se acostumar com a falta de reclinação do banco. Se forem apenas dois atrás, este desconforto fica menor. Se for mais uma pessoa, a viagem será cansativa. No mais, tem tudo do que você precisa: ar-condicionado digital de duas zonas, bancos revestidos em couro, câmera e sensor de ré, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, painel completo e parcialmente digital (semelhante ao do finado Fusion), retrovisores elétricos, vidros elétricos, direção com assistência elétrica e seis airbags. Faltaram sensor de chuva, farol automático e partida por botão para ficar melhor ainda.

O acabamento, apesar dos bancos em couro, é bom, sem o mesmo esmero dos modelos mais caros. Por fim, a Ranger Black pode ser acionada (ligar, abrir ou fechar as portas) pelo aplicativo Ford PassConnect. Já salvou muita gente que esqueceu a chave dentro do carro, que depois trancou automaticamente.

Outro diferencial desta picape da Ford é o seu visual, com a carroceria pintada em preto perolizado e tom escurecido nas rodas, grade frontal e para-choques, além dos estribos, do rack no teto e do santantônio. É um veículo bonito, sem dúvida, mas que “arranha fácil” como qualquer outro na cor escura. Falta o DRL frontal e a iluminação, uma vez que a Black usa apenas lâmpadas comuns, é boa, só não vai esquecer de ligar os faróis quando entrar na rodovia.

Veredicto? A longa viagem foi confortável, segura e fez bem ao bolso na hora de abastecer. Sim, faltam alguns mimos na Ranger Black, principalmente de acabamento, mas a sua proposta (e o valor) é honesta e convincente. O preço é pouco acima do Fiat Toro diesel (de menor porte) e das picapes flex (mais beberronas) e menor que as picapes de maior potência e com tração 4x4. Não é um SUV, mas tem porte maior, caçamba e bebe diesel.