Montado sobre a plataforma GA-C, baseada na filosofia TNGA, a mesma do Corolla sedã, do Prius e do crossover Lexus UX250h, o Toyota Corolla Cross, lançado em março de 2021 com motores flex e híbrido, é um sucesso de vendas no segmento de SUVs médios no qual estão os concorrentes Jeep Compass e Volkswagen Taos. Testamos a versão XRE, equipada com motor 2.0 flex de 177 cv e câmbio CVT, que é a mais comercializada do modelo e custa R$ 175.710, mas tem 5 anos de garantia e preços acessíveis de manutenção (peças e revisões).

Para quem deseja um modelo econômico, confortável, seguro e silencioso, o Toyota Corolla Cross XRE traz todos esses atributos. Outra boa notícia é que recentemente a versão ganhou sistema de pré-colisão frontal, sistema de assistência de permanência de faixa, alerta de mudança de faixa, faróis altos automáticos e controle de cruzeiro adaptativo. Também passou a contar com sensores de estacionamento dianteiros, painel de instrumentos digital TFT de 7 polegadas colorido.

No que diz respeito à economia, o Corolla Cross XRE tem à sua disposição o motor 2.0 Flex 16V flex, que rende 177 cv de potência a 6.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 169 cv, a 6.600 giros, com gasolina. O torque máximo abastecido com etanol ou gasolina é 21,4 kgf.m a 4.400 rpm. O câmbio do SUV é de 10 marchas (a primeira é fixa), que proporciona a suavidade de uma transmissão CVT convencional com uma sensação de aceleração direta. Ela conta com o recurso da engrenagem de partida para ajudar o SUV a sair da imobilidade de uma maneira mais rápida.

De acordo com dados do programa de etiquetagem veicular do Inmetro/Conpet (PBEV), o consumo urbano dele fica entre 8 km/l e 11,5 km/l (etanol e gasolina, respectivamente). E o rodoviário marca 9 km/l e 12,8 km/l (na mesma ordem). O tanque tem capacidade de 47 litros. Nestes cálculos, também é importante destacar o bom trabalho realizado pelo time de engenharia da Toyota na calibração não só da suspensão, mas também dos sistemas de direção e freios.

Visual

Na frente, destaque para a grade trapezoidal pintada em cinza escuro e em formato de colmeia, ao melhor estilo Lexus, que acomoda a logomarca Toyota. O para-choque traz grandes vincos, faróis em LED em formato horizontal, que partem desde a lateralaté encontrarem a grade superior dianteira. Além disso, toda a linha conta com luzes diurnas, o Daytime Running Lights - DRL.

Na lateral, destaque para a linha de cintura que percorre o carro da frente até a traseira. As maçanetas externas são da cor do veículo. O acabamento em plástico preto segue toda a lateral até a traseira, inclusive envolvendo as rodas de liga leve de 18 polegadas que tem acabamento na cor cinza escuro e diamantada. Na traseira, as lanternas têm estilo horizontal, “abraçando” o veículo desde a lateral. Destaques para a parte central, onde se encontram a abertura da tampa do porta-malas, com a inscrição Corolla Cross, e o spoiler traseiro.

O Corolla Cross oferece ótimo campo de visão. Sua posição de dirigir elevada tornou esse campo de visão 120 mm mais alto do que o Corolla sedã. Além disso, a engenharia da Toyota fez outros aprimoramentos nesse sentido, como a colocação dos espelhos retrovisores nos painéis das portas e o estreitamento da coluna A em 7 mm (na comparação com o sedã), o que além de ajudar na visibilidade, contribui também para a redução do ruído do vento, aumentando o silêncio a bordo. O SUV tem as seguintes dimensões: altura, 1.620 mm; comprimento, 4.460 mm; distância entre eixos, 2.640 mm; largura, 1.825 mm; e volume do porta-malas, 440 litros.

Interior

O interior do Corolla Cross segue o padrão do sedã, com pequenas diferenças. No SUV, todo o acabamento é disposto horizontalmente até se conectar com as portas, dando uma sensação maior de amplitude. O console central também tem espessura mais grossa e é sustentado por duas hastes nas extremidades com acabamento na cor prata. Destaques para as maçanetas internas das portas e os difusores de ar no painel central que trazem acabamento na cor prata.

Os bancos contam exclusivamente com partes revestidas de couro e material sintético preto. O volante de três raios com controles de áudio e computador de bordo também tem acabamento em couro. A versão XRE ainda conta com aletas para trocas de marcha (paddle shift). Há muitos porta-copos e objetos nas portas, no console central e no apoio de braços no banco traseiro.

O painel de instrumentos conta com três mostradores: um circular, no centro, onde é possível visualizar o velocímetro e o nível de combustível; um semicircular do lado esquerdo, onde estão o conta-giros e o termômetro do motor abaixo do semicírculo; e uma tela agora de TFT de 7” colorida do lado direito que mostra o computador de bordo, com informações como indicador de marcha, consumo de combustível, hodômetro, autonomia etc.

Equipamentos

Desde a versão de entrada XR, o modelo traz ar-condicionado digital automático com duto traseiro, banco do motorista com regulagem para seis ajustes – altura, distância e inclinação, banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes (distância e inclinação), direção eletroassistida progressiva (EPS), computador de bordo com tela TFT de 7” de alta resolução,

Traz ainda freio de estacionamento no pedal, espelhos retrovisores externos elétricos eletrorretráteis e rebatimento automático ao fechar o veículo e pisca integrado, modo de seleção de condução Sport (versões XR e XRE), rack de teto longitudinal, e sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 8”, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para smartphones e tablets com Android Auto e Apple CarPlay.

As versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid adicionam sistema de destravamento das portas por sensores na chave (Smart Entry), sistema de partida por botão (Start Button/Push Start), limpador do para-brisa com sensor de chuva, enquanto somente a XRE conta com paddle shift no volante.

Segurança

Além dos itens de segurança incluídos recentemente, a versão XRE conta ainda com linhas guias dinâmicas, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração, sistema de assistência ao arranque em subida, sensor de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, faróis de neblina dianteiros em LED, luz de frenagem emergencial automática, limpador do para-brisa com sensor de chuva, alarme volumétrico e sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos. Desde a versão de entrada XR, o modelo já vem com sete airbags e câmera de ré com projeção na central multimídia.

Com relação aos acessórios, a lista tem mais de 20 itens, destaque para estribo lateral, engate, trava de segurança para roda de liga-leve, trava de segurança do estepe, soleira iluminada, sensor de estacionamento frontal, dentre outros.

As cores disponíveis para o novo Corolla Cross são Branco Polar (sólido), Branco Lunar Perolizado, além das cores metálicas: Preto Infinito, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Vermelho Granada e a nova e exclusiva cor Azul Netuno.