A Chevrolet lança duas novas versões do Cruze - o hatch RS, com proposta mais esportiva, e o sedã Midnight - que trazem evoluções em relação a acabamento, equipamento e software. No entanto, a montadora não revelou os preços. A dupla começa a desembarcar no Brasil nos próximos dias para ser distribuída a toda rede de concessionária da marca pelo país.

O Cruze RS, disponível apenas na carroceria hatchback, conta com design e acabamento esportivo, nova calibração de motor e herda acerto exclusivo de suspensão e direção da versão Sport6. O câmbio é automático de 6 marchas, mas com possibilidade de trocas manuais pela alavanca. A grade frontal é escurecida com logo RS em vermelho, para-choque dianteiro com luzes de neblina em novo formato, faróis com LED e máscara negra.

Na lateral, a moldura das janelas, o adesivo de coluna e os retrovisores seguem o mesmo visual escurecido, incluindo a linha de cintura. O modelo traz rodas de 17 polegadas diamantadas com fundo preto. O teto é preto metálico, enquanto os retrovisores e logotipos também são pintados em preto. Na traseira, o spoiler exclusivo também é pintado em preto. No interior, os bancos têm revestimento que imita couro com costuras vermelhas, também presente na parte central do painel e no revestimento do volante.

A lista de equipamentos de série incui seis airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré de alta definição, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro além de sistema de áudio premium, acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular, sensor de chuva, central de informação digital colorida, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento.

A versão RS está disponível nas cores Branco Summit, Cinza Satin Steel e o Vermelho Chili, exclusivo para este modelo. Caso o cliente prefira um carro estilo monocromático, existe a opção de lataria coberta completamente em Preto Ouro Negro.

Midnight

Já versão Midnight é caracterizada pelos acabamentos em tons escuros no seu interior e exterior. Além do tradicional preto Ouro Negro, o cliente terá mais duas opções de cores metálicas para a carroceria: Azul Eclipse e o Cinza Satin Steel. Na cabine, os acabamentos desde os do forro do teto até os revestimentos soft touch de portas e painel ganham tons predominantemente escurecidos também.

Na frente, destaque para a gravata Chevrolet com fundo preto e pela moldura em cromo escurecido da barra que divide as duas entradas de ar do motor turbo. Faróis com máscara negra com luz de condução diurna em LED e luzes auxiliares tipo canhão completam o conjunto. Mesmo com a traseira propositalmente mais curta do que de sedãs tradicionais, o Cruze tem porta-malas que acomoda até 440 litros.

Conectividade e motor

O hatch e sedã são equipados com central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas com suporte a Apple CarPlay e Android Auto, wi-fi nativo, sistema de concièrge OnStar e MyChevrolet App para o smartphone, além de tecnologia OTA (over the air), capaz de promover atualizações de sistemas eletrônicos do veículo via internet.

As duas novas versões do Cruze trazem debaixo do capô o motor 1.4 turbo de até 153 cv e 24,5 kgfm de torque, que trabalha sempre junto de uma transmissão automática de 6 marchas.Conforme a Chevrolet, o propulsor disponibiliza 90% da sua força numa faixa plana entre 1.500 rpm e 5.000 rpm. Já a potência máxima ocorre entre 5.600 rpm e 6.000 rpm.