A Fiat anunciou oficialmente nesta quinta-feira (9) que seu futuro SUV cupê terá o nome de Fastback. A confirmação aconteceu também com a divulgação do primeiro teaser que mostra a silhueta do novo SUV da marca, que será lançado no segundo semestre deste ano.

O futuro modelo tem a mesma denominação do carro conceito apresentado pela montadora no Salão do Automóvel de 2018, que era baseado na picape Toro. Conforme a marca italiana, o o Fastback “trará a essência do design italiano feito no Brasil, com linhas e formas que esbanjam esportividade de elegância.”

Conhecido internamente como Projeto 376, o Fastback será produzido com a plataforma MLA do Pulse, uma evolução da arquitetura MP1 do Argo e Cronos. As atualizações foram feitas para aumentar a segurança, conforto e robustez, além de aumentar a compatibilidade com sistemas eletrônicos de assistência à condução.

O Fastback deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo de 130 cv e 20,4 kgfm nas versões mais baratas, combinado ao câmbio CVT de 7 marchas simuladas. Já as versões mais caras devem receber o 1.3 turbo de 175 cv e 27,5 kgfm, com uma transmissão automática de 6 posições.

Conforme projeções, o Fiat Fastback deverá ser equipado com painel de instrumentos digital de 7”, central multimídia com tela de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e o sistema ConnectMe, permitindo usar um aplicativo no celular para ligar o motor ou travar as portas.