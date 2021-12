A Fiat foi a vencedora da 7ª edição do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita 2021, ao ser anunciada vitoriosa em quatro das 12 categorias durante a festa realizada nesta terça-feira (30), em São Paulo. A montadora italiana, que pertence ao grupo Stellantis, conquistou as seguintes premiações: SUV Pequeno: Fiat Pulse; Picape Pequena, Fiat Strada, e Picape Intermediária, Nova Fiat Toro, além de ter sido escolhida a Marca Inovadora de 2021. Com se forem consideradas as escolhas do Novo Jeep Compass, como melhor SUV Médio, e do Novo Jeep Commander, o melhor SUV Grande, a Stellantis ficou com seis dos 14 prêmios.

O objetivo da premiação, lançada em 2015, é contemplar os melhores carros indicados pelas montadoras em suas categorias, escolhidos por um júri de 21 jornalistas especializados dos melhores veículos do Brasil, do qual faz parte o jornalista Wanderley Carlos de Faria, do Sobre Rodas do jornal O Popular. O critério de avaliação final dos carros é o custo-benefício, o qual foi levado em conta pelos jurados em todas as 14 categorias, incluindo o Melhor Projeto Socioambiental e a Marca Inovadora do Ano.

A Carsughi L’Auto Preferita prestou homenagem aos colegas que nos deixaram esse ano, Daniel Messeder, Henrique Neves, Adalberto Vieira (Pardal), Josias Silveira e ao fundador do Grupo CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. É a única premiação automotiva que leva o nome de um jornalista e não de uma publicação. A solenidade foi transmitida ao vivo pelo Canal Carsughi no YouTube. (Fotos: J. Montovani)

Vencedores do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita 2021

Automóvel de Passeio Compacto – Chevrolet Onix

Automóvel de Passeio Médio – Caoa Chery Arrizo 6 PRO

Automóvel de Passeio Premium/Luxo – Ford Mustang Mach 1

SUV Pequeno – Fiat Pulse

SUV Médio – Novo Jeep Compass

SUV Grande – Novo Jeep Commander

SUV Premium/Luxo – Mercedes-Benz GLB 200

Picape Pequena – Fiat Strada

Picape Intermediária - Nova Fiat Toro

Picape Média/Grande – Ford Ranger Black

Carro Elétrico – Volvo XC40 Recharge Pure Eletric

Carro Híbrido – Toyota Corolla Cross Hybrid

Melhor Projeto Socioambiental – Instituto Renault com apoio à Associação Borda Viva

Marca Inovadora de 2021 – Fiat