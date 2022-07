O Fiat Argo 2023 chegará em agosto nas concessionárias com novidades principalmente em seu desenho dianteiro. O modelo recebeu novo para-choque, enquanto as grades frontais foram unificadas com os faróis conferindo um aspecto mais robusto. O hatch passa a contar também com uma nova opção de cor: o Cinza Strato. Para completar, todas as versões chegam com novas rodas de liga-leve e calotas. As versões e equipamentos do Fiat Argo 2023 ainda não foram reveladas. Os preços vão de R$ 75 mil a R$ 85,4 mil.

Por dentro, o Argo na linha 2023 vem com novo volante, o mesmo do Pulse, seguindo as alterações alinhadas com o rebranding da marca com a inclusão do Fiat Script. A versão Trekking, com visual aventureiro, trará adesivos em preto com detalhes laranja no capô e lateral, enquanto o para-choque terá uma imitação de skidplate.

Com relação à motorização, a Fiat confirmou que manterá o 1.0 Firefly de três cilindros, de 77 cv e 10,9 kgfm, equipando o hatch sempre com câmbio manual de 5 marchas. Até então, estava disponível nas configurações Argo 1.0 e Argo Drive 1.0. A configuração aventureira Trekking será oferecida somente com o motor 1.3 de quatro cilindros, gerando 107 cv e 13,7 kgfm com etanol, como era na linha 2022. O Argo 2023 não contará com a opção da transmissão CVT com 7 marchas simuladas.

Versões e preços

Fiat Argo 1.0 R$ 75.490

Fiat Argo Drive 1.0 R$ 79.490 / Pack S-Design R$ 3.990

Fiat Argo Trekking 1.3 R$ 85.490