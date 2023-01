A Fiat lançou nesta quarta-feira (18) o Argo com a opção de câmbio CVT automático de sete velocidades para as versões Drive 1.3 e Trekking 1.3. O CVT é equipado apenas em conjunto com o motor Firefly 1.3 com potência de 107 cavalos e 13,7 kgfm de torque, quando abastecido com etanol. Com consumo de até 13,9 km/l, o Argo é um dos veículo automáticos mais econômicos do segmento.

Agora, conforme a Fiat, o cliente passa a contar com cinco versões: 1.0 Manual (R$ 78.590), Drive 1.0 Manual (R$ 81.990), Trekking 1.3 Manual (R$ 89.990), Drive 1.3 Automático (R$ 90.990) e Trekking 1.3 Automático (R$ 96.990).

A versão Drive 1.3 com câmbio CVT também traz como opção o pacote S-Design, que vem com acabamento escurecido, detalhes exclusivos e diversos outros itens, como faróis de neblina dianteiros, ar-condicionado automático digital; retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.

Em relação ao consumo, a Fiat divulgou as seguintes médias. Na versão Drive 1.3 CVT, quando abastecido com etanol, o hatch faz 9,1 km/l na cidade e de 10,1 km/l na estrada. Com gasolina, sobem respectivamente para 12,6 km/l e 13,9 km/l. Já o Argo Trekking 1.3 CVT, abastecido com etanol, faz 8,9 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada. Com gasolina, respectivamente, os números são 12,7 km/l e 13,9 km/l.