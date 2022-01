Ao ser lançado em 2017, o Fiat Argo tinha a missão de estar entre os líderes nas vendas de automóveis no país, além de ocupar o espaço do Palio. Quatro anos depois, a tarefa foi cumprida. Depois de ficar na liderança dos automóveis mais vendidos por alguns meses, o hatch conquistou o terceiro lugar com 84.644 unidades comercializadas em 2021, ficando atrás apenas do Hyundai HB20 (86.455 unidades), na vice-liderança, e da picape Fiat Strada (109.107 unidades), que foi líder absoluta de vendas no ano passado.

O Sobre Rodas testou a versão S-Design 1.3 Drive, que antes era apenas um pacote de opcionais na gama do modelo. Mas, a partir da linha 2022, passou a ser uma versão própria e ganhou motorização 1.3 Drive, com transmissão manual de cinco marchas, mais equipamentos e ficou mais estilosa, principalmente no visual com foco nos tons escuros na cor bronze na carroceria e no interior. O Fiat Argo S-Design 1.3 é vendido por R$ 82.290.

Com apelo esportivo, o modelo tem novos emblemas na cor bronze, moldura de parachoque na mesma cor, friso lateral em preto brilhante e rodas de liga leve, capas dos espelhos retrovisores e spoiler traseiro em cinza grafite. O emblema “S Design” ganhou moldura na cor bronze e bandeira da Itália.

Por dentro, o modelo 2022 traz volante revestido em couro e oferece boa empunhadura. Seguindo o estilo exterior, quase todos os detalhes são em preto, do logo Fiat aos forros de porta, painel e tecido dos bancos. O espaço é o tradicional oferecido pela categoria para quatro adultos. O porta-malas tem capacidade para 300 litros. O ar-condicionado é digital e o modelo traz partida por botão com chave presencial.

Com boas dimensões, o Argo 1.3 mede 3,99 metros de comprimento, 1,72 m de largura, 1,50 metro de altura e 2,52 metros de entre-eixos. Ele é menor do que o Onix, com 4,16 metros, maior que o HB20 com seus 3,94 metros e menor do que seus dois concorrentes no entre-eixos. O Onix mede 2,55 metros e o HB20, 2,53 metros.

Motor

O Argo S Design é equipado com o propulsor 1.3 Firefly quatro cilindros aspirado, da família GSE, que rende 101/109 cv e até 14,2kgfm de torque, com a transmissão manual de cinco marchas. Sua força máxima fica disponível a partir de baixas rotações, garantindo agilidade com o pé no acelerador.

A direção elétrica garante uma direção leve e segura. O esforço é quase imperceptível nas manobras. A suspensão é bem acertada, oferecendo conforto e segurança na condução do veículo. Todo conjunto oferece boa dirigibilidade com baixo consumo de combustível. Em trecho urbano, com etanol, fez 8,2 km/l, e na rodovia, chegou a 12 km/l.

Equipamentos

O Fiat Argo Drive S-Design 2022 traz direção elétrica com regulagem de altura, partida do motor por botão, banco do motorista com regulagem de altura, ar-condicionado automático digital, abertura das portas com chave sensorial, vidros, travas e ajustes dos retrovisores elétricos, painel de instrumentos com tela de 3,5 polegadas, sistema multimídia com tela de 7″ e espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, além de duas entradas USB

Entre os itens de segurança, destaque para controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, faróis de neblina, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, auxiliar de partida em rampa, controle eletrônico de aceleração,e sinalização de frenagem de emergência (ESS), rodas de 15″, chave presencial com partida por botão, dentre outros. Faltaram alguns equipamentos importantes como câmera de ré, regulagem de profundidade do volante e faróis com acendimento automático.

Mas, vale a compra pelo bom nível de equipamento, visual esportivo e conjunto mecânico eficiente por um preço competitivo em relação aos concorrentes Volkswagen Polo 1.6 MSI, o Hyundai HB20 1.6 Vision Bluelink e o Chevrolet Onix LTZ 1.0, todos com câmbio manual.