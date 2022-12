A Fiat anunciou nesta quinta-feira (1) que irá lançar picape média que chegará ao mercado no segundo semestre de 2023 para concorrer com a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger e Nissan Frontier, ou seja no segmento D. Será a terceira picape da montadora, que já comercializa no mercado a Fiat Strada e a Fiat Touro, que estreou o conceito de Sport Utility Pick-up (SUP).

A chegada desse novo modelo completará o portfólio de picapes da marca. Assim, a Fiat passará a cobrir o segmento quase em sua totalidade. Conforme informações do mercado, a nova picape da Fiat será baseada na Peugeot Landtrek

A marca já vendeu mais de 2,1 milhões de veículos com caçamba no Brasil (quase 2,5 milhões na América do Sul) até hoje e esse é o segundo segmento que mais cresce no mercado brasileiro. Nessa categoria, as picapes médias (D) representam quase 40% de todo o segmento. Com Toro e Strada, a Fiat já possui mais de 50% do mercado, ou seja, uma em cada duas picapes vendidas no país são da marca.

