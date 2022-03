O Fiat Cronos foi o segundo sedã compacto mais vendido no ano passado no Brasil, com quase 28 mil unidades comercializadas, de acordo com informações da Fenabrave. Com apenas duas versões, ambas equipadas com motor 1.3 e câmbio manual de cinco marchas, a principal novidade do Cronos 2022, lançado em julho de 2021, foi a série especial S-Design, opcional para a versão Drive 1.3, a mais buscada e desejada pelo consumidor do sedã da marca. À época, ela passou por uma reestilização visual completa deixando-a ainda mais exclusiva, esportiva e cheia de estilo.

Mas a Fiat deve anunciar ainda este mês mudanças na linha 2023 do Fiat Cronos e do Argo. A principal novidade para a dupla será a chegada do câmbio automático do tipo CVT do Pulse e da picape Starda para versões com o motor 1.3 Firefly aspirado. Outra mudança para o Cronos será a inédita oferta do motor 1.0 Firefly, de três cilindros. Ainda no Cronos 2023, a caixa automática CVT será ofertada nas versões Drive 1.3 e Precision 1.3. Como na Strada CVT e no Pulse, o motor 1.3 terá nova calibração para atender à atual legislação de emissões. A Fiat também deverá fazer pequena reestilização na grade principal do sedã compacto.

Enquanto as novidades não chegam, testamos o Fiat Cronos Drive 1.3 S-Design 2022 . Com visual escurecido, o Cronos S-Design recebeu detalhes em bronze. Na parte externa, a mudança está no logo Fiat e na grade inferior dianteira. Atrás, incluem o logo da tampa do porta-malas, o nome do modelo e o badge S-Design. A série especial traz ainda rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus 185/60 R15 têm uma tonalidade cinza grafite, friso lateral, faróis de neblina, retrovisores elétricos e spoiler traseiro. Há ainda uma plaqueta com as cores da bandeira da Itália.

No interior a versão, apresenta volante em couro com costura em bronze, painel e console central com detalhes também em bronze. Os bancos têm padronagem diferenciada em relevo e costura em bronze, aqui também na coifa do câmbio. Os vidros traseiros têm acionamento elétrico como parte do pacote. A cabine oferece excelente espaço, principalmente no porta-malas de 525 litros, o maior da categoria. Se precisar ainda de mais espaço, os encostos dos bancos são bipartidos em 1/3 e 2/3.

O painel de instrumentos oferece boa visualização. A multimídia com tela elevada e sensível ao toque é intuitiva e traz o Google Android Auto e Apple Car Play. Oferece também o sistema Keyless Entry n’Go, que libera o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a ignição e traz sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, bem como botão de ignição instalado no interior da cabine.

Motor

O modelo é equipado com o motor 1.3 de quatro cilindros que gera potência de 101 cv, torque de 13,7 kgfm, com gasolina, e a 109 cv e força de 14,2 kgfm, com etanol, que entrega funcionamento suave e respostas rápidas. O câmbio manual de cinco marchas bem escalonadas que apresenta engates bem macios e precisos equipa as duas versões. A velocidade máxima é de 178,1 km/h (gasolina) e 182,9 km/h (etanol). Este conjunto é bem equilibrado em termos de desempenho, economia e dirigibilidade no trânsito do dia a dia.

Conforme o Inmetro, o consumo de combustível no ciclo urbano é de 12,4 km/l (gasolina) a 8,5 km/l (etanol), e, nas estradas, de 14,8 km/l (gasolina) a 10,3 km/l (etanol). O tanque de combustível tem capacidade de 48 litros. A suspensão tem uma calibragem bem equilibrada entre conforto e estabilidade, garantindo firmeza nas curvas e suavidade em pisos ruins.

Equipamentos

A versão Drive 1.3 S-Design traz ar-condicionado automático digital, câmera de ré, retrovisores elétricos, central multimídia Uconnect de 7 polegadas (compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto, com áudio streaming, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth)e comandos de áudio no volante.

Traz ainda entradas USB dianteira e traseira (o que é bom para quem vai atrás, pois é possível recarregar o smartphone), vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis. Tem ainda alerta de pressão dos pneus, ajustes de altura em volante/banco/cintos, Isofix, indicador de mudança de marcha, entre outros.

O Fiat Cronos tem 4,36 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,52 metro de altura e 2,52 metros de entre-eixos, o que proporciona conforto para os ocupantes.