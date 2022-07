O Fiat Cronos, sedã mais vendido da América do Sul com mais de 220 mil unidades, das quais cerca de 110 mil foram comercializadas no Brasil, chega com novidades na linha 2023. O modelo fabricado na Argentina também passa a oferecer novo câmbio automático, motor Firefly 1.0 e traz mudanças no design por dentro e por fora. Além disso, passa a ter cinco opções para os clientes de todos os perfis, atuando em partes importantes do mercado de B-sedans: Cronos 1.0, Cronos Drive 1.0, Cronos Drive 1.3, Cronos Drive 1.3 Automático e Cronos Precision 1.3 Automático.

O Fiat Cronos 2023 está equipado com o novo câmbio automático tipo CVT com sete velocidades simuladas associado ao motor 1.3 Firefly de até 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Segundo a montadora, com motor 1.3 e a nova transmissão, o Fiat Cronos passa a ser o sedan compacto automático mais econômico do Brasil. Também oferece opções com o motor 1.0 aspirado que entrega até 77 cv e 10,9 kgfm, com câmbio manual de 5 velocidades. Conforme a Fiat, ele é o sedã 1.0 aspirado mais econômico do país no uso urbano.

Design

Reconhecido pelo seu visual inspirado no renomado design italiano, o Fiat Cronos também está renovado na linha 2023 nesse quesito. Ele agora vem com mudanças na grade frontal que apresenta nova colmeia interna e dois frisos horizontais que conferem mais modernidade e esportividade ao visual, além de novas opções de rodas e calotas para todas as versões.

Por dentro, traz nova opção de interior em couro no tom Espresso Brown em bancos e painéis de portas. O volante também passou por atualizações em todas as versões e agora segue a linha adotada em outros modelos da marca.

Preços e versões

Fiat Cronos 1.0 MT (R$ 74.790) - Traz ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travamento elétrico das portas, alarme de perímetro, ajuste de direção, rodas em aço 14”, iTPMS (indicação individual do pneu com baixa pressão), ajuste de altura do banco do motorista e preparação para rádio.

Fiat Cronos Drive 1.0 MT (R$ 78.490) - Acrescenta central multimídia de 7’’, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, vidros traseiro elétricos, assinatura em LED nos faróis e rodas em aço de 15”.

Fiat Cronos Drive 1.3 MT (R$ 84.490) - Traz de série com todos os equipamentos da versão Drive 1.0 MT, mas com motor 1.3 Firefly. Como opcional, está o pack que traz o conceito italiano S-Design, com visual mais esportivo e exclusivo.

Fiat Cronos Drive 1.3 AT (R$ 88.790) - Além de todos os itens da versão anterior, a Drive 1.3 AT conta com o novo câmbio automático CVT, controle de estabilidade, controle de tração, piloto automático, Hill Holder e modo Sport.

Fiat Cronos Precision 1.3 AT (R$ 93.490) - Além de todos os equipamentos da Drive 1.3 AT, traz roda de liga de 16", chave presencial keyless enter n´go, ar-condicionado automático, câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina com função cornering, espelho retrovisor elétrico, repetidor lateral de seta, luzes de cortesia sob os retrovisores, volante revestido em couro, câmbio borboleta (paddle shifters), apoio de braço dianteiro, bancos traseiros bipartidos 60/40 e maçanetas externas cromadas. Como opcional, tem interior em couro marrom.