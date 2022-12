O Fiat Fastback foi escolhido o Melhor SUV/Crossover Nacional e também eleito o Automóvel Abiauto 2022, ou seja, o melhor entre todos os veículos mais votados da 24ª edição do Prêmio Imprensa Automotiva, promovido pela Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto), que foi realizado nesta quinta-feira (1/12), em São Paulo. Na categoria motocicletas, a vencedora foi a Triumph Tiger 660, cuja nova edição chegou em abril de 2022.

O prêmio de Melhor Carro Nacional até 1,2 litro ficou para o Citroën C3. Já o de Melhor Carro Nacional acima de 1,2 a 1,6 litro foi conquistado pelo modelo Honda City. A BMW Série 3 foi a mais votada na categoria Melhor Carro Nacional acima de 1,6 litro.

A Ford comemorou a vitória na categoria Melhor Picape com seu modelo que chegou recentemente ao mercado: a Maverick. Na categoria Melhor Carro Importado, o eleito foi o Mercedes-Benz Classe C. Entre os SUV/Crossover, o Fiat Fastback recebeu a maioria dos votos na categoria Melhor SUV Nacional e o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug In Hybrid, como Melhor SUV Importado. Na categoria Melhor Carro 100% Elétrico, o eleito foi o Renault Kwid e-Tech.

Fabricio Biondo, vice-presidente de Comunicação Corporativa da Stellantis, foi eleito o Executivo Destaque de 2022 na 24ª edição do Prêmio Imprensa Automotiva

A premiação aconteceu na oficina de pintura de capacetes, a Sid Special Paint, em São Paulo, de Alan Mosca, com a presença dos executivos das fabricantes, jornalistas de quase todos os estados brasileiros e de convidados. A entidade homenageou dois jornalistas especializados do setor - Fernando Calmon e Bob Sharp, além do ex-piloto de Stock Car Paulo Gomes, que completou 60 anos no automobilismo.

O júri foi composto por 37 jornalistas dos principais meios de comunicação do Brasil, englobando rádio, TV, internet, jornais e revistas especializadas no setor automotivo que atingem juntos mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. O jornalista Wanderley Carlos de Faria, do blog Sobre Rodas (jornal O Popular) integra o quadro de eleitores do Prêmio Imprensa Automotiva, da Abiauto.

