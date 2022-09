O Fiat Fastback 2023, o primeiro SUV cupê da marca italiana, foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (14) e chega para acirrar ainda mais a concorrência do segmento que, atualmente, representa 36% do mercado de brasileiro. O SUV cupê, que compartilha a plataforma do Pulse, é oferecido em três versões – Audace T200 CVT (R$ 129.990), Impetus T200 CVT (R$ 139.990) e Limited Edition Powered by Abarth T270AT6 (R$ 149.990). Seu principais rivais são Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Renault Duster 1.3Turbo.

De acordo com a Fiat, “o modelo reúne o melhor de cada segmento, como o maior porta-malas da categoria (516 litros no padrão VDA) e amplo espaço interno, uma das maiores alturas em relação ao solo entre os concorrentes com posição de dirigir elevada e a esportividade dos motores turbo.” Ele foi inspirado no conceito apresentado no Salão do Automóvel de 2018, cujo plataforma era o da picape Toro.

O design do Fiat Fastback chama atenção, pois é imponente e elegante. Na frente, destaque para os faróis que integram seta na luz diurna em LEDs, grade em colmeia e para-choques que são do Pulse Abarth e faróis de nebila em LEDs. As rodas são de 17 e 18 polegadas, dependendo da versão. De lado, lembra as linhas do Cronos. Na traseira, destaque para a queda do teto, coluna C larga, lanternas horizontais afiladas e os detalhes em cromo escuro no extrator de ar, deixando apelo mais esportivo do Fastback.

O SUV tem 4,43 metros de comprimento, 3 centímetros a mais do que o Jeep Compass. As outras dimensões são 1,78 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,53 metros de distância entre-eixos.

No interior, tem o console central elevado, com freio de estacionamento elétrico com sistema autohold, e porta-copos que pode ser removido. O console de botões de comandos é mais inclinado e, abaixo dele, o carregador de indução disponível em algumas versões. Acabamento dos bancos e portas melhoram, mas ainda dentro da média do segmento. Além disso, a posição do console central dá grande destaque à central multimídia e deixa todos os comandos em um só lugar ao alcance dos olhos e das mãos.

O modelo está disponível em seis cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Strato, Prata Bari, Cinza Silverstone e Vermelho Monte Carlo (esta última como opção exclusiva da versão Limited Edition Powered by Abarth).

Motor

Com duas opções de motorização, ele é equipado nas versões Audace e Impetus com o propulsor T200, 1.0 turbo de 3 cilindros Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os competidores com motor 1.0 turbo na categoria. O consumo é de até 14,6 km/l na estrada.

Na versão Limited Edition Powered by Abarth, o Fastback traz o motor T270, 1.3 turbo Flex de quatro cilindros com a potência de 185 cv com etanol (180 cv com gasolina) e 270 Nm de torque, também presente na Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass e Commander. Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e é ainda o mais rápido entre os competidores com motor turbo até 1.5l.

O modelo vem com câmbio CVT nas versões Turbo 200, com simulação de 7 marchas, e transmissão automática de 6 marchas associada ao Turbo 270. Também traz três modos de direção: Normal (foco em menor consumo e mais conforto), Manual (mais versatilidade) e Sport (resposta mais rápida).

Versões e preços

Fastback Audace Turbo 200 Flex AT – R$ 129.990

Como itens de série, como ADAS (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça, rodas de liga leve de 17”, freio de mão eletrônico com Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, paddle shifters (borboleta no volante), sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger, central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio, carregador por indução e faróis e lanternas Full LED.

Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT - R$ 139.990

Além dos itens disponíveis na Audace, a versão Impetus traz bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor com teto em preto, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, roda esportiva com acabamento diamantado de 18", retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete e painel de instrumentos 7" Full Digital. Também conta com a central multimídia com tela de 10,1" com Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT – R$ 149.990

Além de todos itens disponíveis nas outras versões, esta configuração possui rodas esportivas de liga leve 18" com pintura escurecida e badges "Limited Edition" nos para-lamas dianteiros, além de "Powered by Abarth" no cofre do motor e na tampa do porta-malas.

