Depois de revelar o nome do seu SUV cupê em junho e mais detalhes de sua silhueta há duas semanas, a Fiat apresentou o exterior completo do Fastback, que será uma opção acima do Fiat Pulse. O seu rival direto será o Volkswagen Nivus, mas o T-Cross também entra na concorrência quando são considerados preços. Nas duas fotos divulgadas, é possível conhecer todos os traços do design externo do modelo mostrados pela primeira vez. O Fiat Fastback deve ser lançado oficialmente em outubro, embora a montadora não tenha confirmado a data nem liberado informações sobre preços e opções de motorização do modelo.

As imagens mostram o veículo na cor Branco Banchisa, a coluna C inclinada, teto preto que mergulha em direção à porção traseira, capô maior e traseira levemente levantada próxima ao porta-malas, além das lanternas e faróis que invadem as laterais com um design marcante. Traz um frontal exclusivo com uma grade em formato de colmeia tridimensional. Apresenta ainda entradas de ar laterais funcionais, friso em Dark Chrome acabamento em formato ômega que contorna os parachoques.

Com rodas esportivas em acabamento diamantado, tem também assinatura full LED no conjunto ótico frontal e traseiro, com lanternas horizontais finas, tecnológicas, bipartidas e flutuantes em posição elevada. Para completar, traz também a forma aerodinâmica da tampa do porta-malas. No acabamento, deverá herdar as mudanças inseridas no Fiat Abarth.

Embora não seja oficial, o Fiat Fastback deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo de até 130 cv, com câmbio automático do tipo CVT. Conforme a revista Quadro Rodas, entre o final de 2023 e o início de 2024, o SUV cupê deverá ganhar a grife Abarth e, com ela, o motor 1.3 turbo de até 185 cv do Compass. Será a mesma configuração do Pulse Abarth, que chega nos três últimos meses de 2022. Para 2024, o Fastback deve receber motorização híbrida.