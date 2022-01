O Fiat Mobi ano modelo 2022 chega com novidades ao mercado. A principal delas é que ficou mais econômico, com a possibilidade de rodar mais de 700 quilômetros com somente um tanque de combustível, quando abastecido com gasolina. Como pode conseguir tamanho índice de economia? Tudo porque, conforme a Fiat, para se adequar às novas regras do Proconve L7, o motor 1.0 Fire quatro cilindros aspirado do Mobi teve de passar por mudanças.

Há ainda mais novidades que ajudam na economia de combustível. A primeira é que o hatch subcompacto ganhou monitoramento de pressão nos pneus, através do ITPMS.A outra que o Fiat Mobi 2022 não tem mais tanquinho de partida a frio, que foi substituído pelo sistema de pré-aquecimento do combustível. Agora, o etanol é aquecido antecipadamente devido à sua queima no motor, permitindo que o Mobi ligue sem dificuldade mesmo em temperaturas baixas. Apesar das mudanças, o Fiat Mobi segue vendido somente nas versões Like de R$ 60.990 e Trekking de R$ 63.990.

Motor

Com relação às mudanças no motor, o Fiat Mobi, agora, tem potência de 74 cv e 9,7 kgfm de torque com etanol, com uma perda de 1 cv e 0,2 kgfm. Com gasolina, são 71 cv e 9,3 kgfm, provocando uma redução de 2 cv e 0,2 kgfm. No entanto, isso provocou reflexo positivo no consumo de combustível.

Agora, o Mobi 2022 faz 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada com gasolina. Portanto, faz 0,5 km/l a mais na cidade e 1 km/l a mais na estrada do que antes. Já com etanol, o ganho foi de 0,7 km/l na cidade e 0,4 km/l na estrada, resultando em 9,6 km/l e 10,4 km/l respectivamente.

Além disso, o Mobi traz na sua lista de itens de série ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbag duplo. Clientes também poderão optar pelo volante multifuncional com controles do som, bluetooth com conexão simultânea para até dois smartphones e sistema multimídia UConnect com tela de 7 polegadas e conexão Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fios.